Martel vor Nizza: "Das wird ein richtig geiles Spiel!"

Natürlich sind die Bilder nicht vergessen, die die schlimmen Gewaltszenen dokumentierten, die sich in Nizza abspielten. Und natürlich hofft jeder normal denkende Mensch, dass sich solche Szenen nicht wiederholen.

"Wir haben genug Blödsinn gesehen", sagt Kölns Trainer Steffen Baumgart, "Fußball kann nicht die Bühne sein für irgendwelche Vollidioten, die sich zeigen wollen."

Auf dem Platz wird es heiß genug zur Sache gehen

Es gibt Appelle der Klubs und der Polizei und die Hoffnung, "dass", so Baumgart, "Spaß und Freude im Vordergrund stehen." Auf dem Platz, davon kann man ausgehen, wird es ohnehin heiß genug zur Sache gehen. "Wir freuen uns alle sehr auf das Spiel. Das sind genau die Abende, wegen denen wir Fußball spielen. Gemeinsam mit unseren Fans im Rücken wird das morgen ein richtig geiles Spiel", sagt Eric Martel, der 20jährige Mittelfeldspieler kriegt sich fast nicht ein vor Freude, sieht auch keine Probleme in der Belastung zuletzt: "Die letzten Wochen waren natürlich sehr intensiv für uns. Insbesondere die vergangenen zwei Spiele. Aber wir arbeiten alle sehr hart und regenerieren gut. Deshalb werden wir auch am Donnerstag mit vollen Kräften auflaufen."

"Vollgas nach vorne"

Das wird nötig sein, der Gegner aus Nizza kommt recht stabil daher, ist seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen. Baumgarts Einschätzung: "Wir gehen davon aus, dass Nizza stärker auftritt als im Hinspiel (1:1, d. Red.)." Baumgarts Vorhaben: "Das ändert nichts daran, was wir uns vornehmen. Wir wollen im Wettbewerb überwintern."

Die Kölner brauchen zuhause gegen OGC Nizza (21 Uhr) einen Sieg, um auf europäischer Bühne zu bleiben.

Über Taktik muss man mit diesem Trainer nicht sprechen, er kennt - gerade in solchen Spielen - nur eine Richtung und die geht nach vorne, dorthin, wo das gegnerische Tor steht: "Wir treten auf wie in den anderen Spielen: Vollgas nach vorne." Nizza sei die beste Mannschaft dieser Gruppe, sagt Baumgart und schließt an: "Morgen wollen wir den letzten Schritt gehen und in die nächste Runde kommen. Wir werden alles daransetzen zu gewinnen."

Ellyes Skhiri wird sein gebrochenes Jochbein mit einer Karbonmaske schützen und beim Anstoß auf dem Rasen stehen. Wieder mit von der Partie - allerdings alle zunächst nur auf der Bank - sind die zuletzt wochenlang verletzt und erkrankt fehlenden Jeff Chabot, Mathias Olesen und Jan Thielmann. Je nach Spielverlauf können sie mit einer Einwechslung rechnen. Dies gilt in den Wochen bis zur WM-Pause nicht mehr für Pechvogel Mark Uth. Der Offensiv-Allrounder verspürte erneut Schmerzen am operierten Schambein und wurde komplett aus dem Trainingsbetrieb genommen. Aktuell wird er nur behandelt, die Hoffnung liegt darauf, dass er zur Vorbereitung auf die Rückrunde wieder mitmischen kann. Für den am Kreuzband operierten Florian Dietz (24) dürfte Maximilian Schmid aus dem Regionalligateam erneut in den Kader rücken.