Wann Köln weiter wäre - und wann Gruppensieger

Der 1. FC Köln hat sich in der Europa Conference League ein "Endspiel" ums Weiterkommen erspielt. Auch der wertvolle Gruppensieg ist noch drin.

Mit dieser Startelf holte der 1. FC Köln im September in Nizza ein 1:1 - im Rückspiel muss ein Sieg her. IMAGO/Treese

Gleich in dreifacher Hinsicht hat es der 1. FC Köln am 5. Spieltag der Europa-Conference-League-Gruppenphase spannend gemacht. Erst wurde das Auswärtsspiel beim tschechischen Vertreter 1. FC Slovacko wegen anhaltenden Nebels von Donnerstag auf Freitag verlegt, dann verschoss Florian Kainz einen Elfmeter - ehe Ondrej Duda einen weiteren schließlich zum 1:0-Auswärtssieg nutzte.

Als Belohnung steht den Kölnern zum Abschluss der Vorrunde ein echtes "Endspiel" bevor. Gegen Ligue-1-Klub OGZ Nizza, den aktuellen Spitzenreiter der Gruppe D, muss am kommenden Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) ein Heimsieg her, um im Wettbewerb zu überwintern. Auch die Gäste aus Frankreich, trainiert vom ehemaligen Bundesliga-Coach Lucien Favre, sind noch nicht weiter und dürften entsprechend motiviert antreten.

Für die Kölner ist noch alles möglich: der Gruppensieg, der zum direkten Sprung ins Achtelfinale berechtigten würde; der zweite Platz, mit dem sie für die K.-o.-Runden-Play-offs qualifizieren wären, die dem Achtelfinale vorgeschaltet sind; und der dritte Platz, der anders als in der Champions und Europa League wertlos ist, weil es unterhalb der Europa Conference League keinen Europapokal-Wettbewerb mehr gibt, in den man absteigen könnte.

Die Rechnung für den FC ist einfach

Grundsätzlich ist die Rechnung für den "Effzeh" leicht: Nur mit einem Sieg gegen Nizza ist das Europapokal-Abenteuer noch nicht vorbei. Zwar könnte die Elf von Trainer Steffen Baumgart auch mit einem Remis nach Punkten noch mit dem jetzigen Zweiten Partizan Belgrad gleichziehen, käme in diesem Fall wegen des verlorenen direkten Vergleichs (0:1/0:2) aber nicht mehr an den Serben vorbei, selbst wenn diese ihr abschließendes Heimspiel gegen den ausgeschiedenen 1. FC Slovacko verlieren sollten.

Gruppensieger wird Köln nur bei einem Sieg gegen Nizza, wenn Partizan gegen Slovacko nicht gewinnt. Setzt sich Partizan durch, bringt dem Baumgart-Team ein Erfolg am Donnerstag immerhin Platz zwei. Es herrscht also Hochspannung - wie schon in den Hinspielen: Der Kölner Auftritt in Nizza war am 1. Spieltag ebenso unentschieden ausgegangen (1:1) wie das der Belgrader in Tschechien (3:3).