Marseiler: "Ich bin ready für die 2. Liga"

Mit neun Toren und einem kicker-Notenschnitt von 2,5 gehört Viktoria Kölns Stürmer Luca Marseiler zu den besten Spielern der 3. Liga. Nun sieht er sich bereit für den nächsten Karriereschritt.

Schon einmal war er ganz nah dran. Im Sommer 2021 wechselte Luca Marseiler von der SpVgg Unterhaching zum SC Paderborn und dachte, endlich den Sprung aus der 3. in die 2. Liga geschafft zu haben. Doch dazu kam es nicht, Marseiler zog zu Viktoria Köln weiter - und gehört seit dieser Saison zu den wichtigsten Spielern bei den Rheinländern.

Neun Treffer hat der 26-Jährige inzwischen auf dem Konto, außerdem eine Vorlage. Beim 1:1 seines Vereins gegen Jahn Regensburg am Sonntag fehlte Marseiler zwar gesperrt, sein exzellenter kicker-Notenschnitt von 2,5 belegt aber seine Qualität. "Ich hatte schon mal eine gute Phase, aber das ist vier oder fünf Jahre her. Jetzt bin ich körperlich drei, vier Schritte weiter. Es läuft gut", sagt Marseiler im kicker-Interview (Montagsausgabe).

Zweimal Viktoria - jetzt soll es in die 2. Liga gehen

Deswegen sieht der gebürtige Münchner nun die Zeit für den Schritt eine Spielklasse höher gekommen. "Mein nächstes Zwischenziel ist die 2. Liga", sagt der Techniker und betont, dass eine weitere Vertragsverlängerung bei Viktoria für ihn derzeit nicht in Frage kommt: "Ich habe mich zweimal für Viktoria entscheiden, aber ich glaube, ich bin ready für die 2. Liga. Das will ich mir beweisen."

Anfragen aus der 2. Liga liegen Marseiler nach kicker-Informationen bereits vor. Nur wohin zieht es Marseiler? "Ich würde sehr gern einmal für einen großen Traditionsverein spielen", betont er und legt bis dahin sein persönliches Ziel für den Rest der Drittligasaison vor: "Ich wollte mehr Scorerpunkte als vergangene Saison. Die habe ich jetzt schon. Jetzt habe ich 15 Scorer im Kopf."

Im großen kicker-Interview mit Luca Marseiler (Montagsausgabe, ab Sonntagabend auch im eMagazine) lesen Sie außerdem, wieso der Offensivspieler einst in Paderborn scheiterte, was ihn in der Jugend beim FC Bayern besonders prägte und wie er in einer Unterhachinger Fußballerfamilie aufwuchs.