Auftakt nach Maß: Marokko schlägt harmloses Tansania

Marokko fuhr beim Afrika-Cup zum Auftakt in der Gruppe F einen letztlich souveränen 3:0-Erfolg gegen das insgesamt zu harmlose Tansania ein.

In den ersten rund 30 Minuten tat sich das favorisierte Marokko, bei dem Coach Walid Regragui unter anderem Achraf Hakimi (PSG) und Sofyan Amrabat (ManUnited) aufgeboten hatte, gegen die gegen den Ball gut postierten Tansanier durchaus schwer.

Ein Freistoß von Hakim Ziyech führte schließlich zum 1:0 für Marokko: Tansanias Keeper Aishi Manula wehrte den flatternden Schuss des Offensivakteurs nach vorne ab, doch Abwehrspieler Romain Saiss staubte zum Halbzeitstand ab (30.).

Wieder gegen Marokko: Miroshi sieht die Ampelkarte

Nach der Pause wurde die Partie ruppiger. Dies gipfelte in der Ampelkarte für Novatus Miroshi, der vor der Halbzeit bereits Gelb gesehen hatte und wegen seines Zuspätkommens gegen Azzedine Ounahi seine zweite Verwarnung erhielt - und folglich vom Platz musste (70.).

Kurios: Schon im November im WM-Qualifikationsspiel in Tansania gegen die Marokkaner (0:2) hatte der Akteur von Schachtar Donezk die Gelb-Rote-Karte gesehen - damals in der 65. Minute.

Doppelpass: Adli bereitet Ounahis 2:0 vor

Gegen nun zehn Tansanier sorgte das spielerisch überlegene Marokko anschließend für klare Verhältnisse: Ounahi erzielte nach Doppelpass mit dem wenige Minuten zuvor eingewechselten Leverkusener Amine Adli das 2:0 (77.). Hakimi legte Mittelstürmer Youssef En-Nesyri in der 80. Minute den 3:0-Endstand auf.

Marokko trifft am 2. Spieltag in der Gruppe F am Sonntag (15 Uhr) auf die DR Kongo. Tansania spielt wenige Stunden später (18 Uhr) gegen Sambia.