Erste Niederlage für Rangnick: ManUnited patzt beim Rennen um Rang 4

Manchester United musste gegen die Wolverhampton Wanderers die erste Niederlage unter Ralf Rangnick hinnehmen. Gegen die Wolves waren die Red Devils das gesamte Spiel offensiv zu ideenlos, hatten zudem einmal Pech und wurden kurz vor Schluss von Joao Moutinho bestraft.

Gegen Burnley hatte sich Manchester United zuletzt stark verbessert gezeigt, im Vergleich zum 3:1-Erfolg musste Ralf Rangnick aber seine Innenverteidigung austauschen. Kapitän Maguire und Bailly waren nicht mit dabei, dafür starteten Varane und Jones. Für den 29-jährigen Engländer war es der erste Premier-League-Einsatz überhaupt seit dem 22. Januar 2020.

Für United war es das dritte Spiel in sieben Tagen, die Wolves hatten hingegen zuletzt zwei Wochen coronabedingt spielfrei. Die Frische war den Gästen von Beginn an anzumerken, die Hausherren wurden in der Anfangsphase in die eigene Hälfte gedrückt. Nach zwölf Minuten musste de Gea das erste Mal eingreifen, gegen Daniel Podence und beim Distanzschuss von Ruben Neves war der Spanier aber zur Stelle.

Immer wieder de Gea

Die Red Devils waren in der Folge um Kontrolle bemüht, bis zum Strafraum sah das Offensivspiel teilweise gar nicht schlecht aus. Im letzten Drittel fehlte es aber bei allen Akteuren um Kapitän Cristiano Ronaldo an Genauigkeit, Spritzigkeit und der nötigen Idee. Auf der anderen Seite wurde de Gea ein ums andere Mal gefordert, Nelson Semedo (19.) und erneut der umtriebige Daniel Podence (25.) scheiterten aber am United-Schlussmann.

Die Hausherren beendeten den ersten Durchgang ohne nennenswerte Tormöglichkeit, kurz vor Pausenpfiff musste Jones hingegen nochmals in höchster Not vor Raul Jimenez klären (45.). In Hälfte zwei änderte sich zunächst nichts, die Wolves waren weiterhin überlegen, ohne aber entscheidend auf das 1:0 zu spielen.

Bruno Fernandes scheitert am Querbalken

United wachte erst mit der Hereinnahme von Bruno Fernandes auf, nach 67 Minuten hatte der Portugiese auch die größte Chance der Partie: Nach einer flachen wie sehr präzisen Hereingabe von Matic kam der Joker aus bester Lage frei zum Schuss, traf aus neun Metern aber nur oben halbrechts die Latte. Ebenfalls nur den Querbalken traf acht Minuten später auf der anderen seite Saiss nach einem Freistoß aus 17 Metern.

Joao Moutinho belohnt die Wolves

Rangnick brachte mit Rashford eine weitere Offensivkraft, dieser Wechsel verpuffte jedoch komplett. Die Wolves hatten kaum Probleme, die zarten Angriffsbemühungen der Red Devils zu verteidigen - und belohnten sich nach 82 Minuten für den mutigen Auftritt: Nach einer schwachen Kopfballabwehr von Jones schloss der ungedeckte Joao Moutinho aus 17 Metern mit dem zweiten Kontakt ab, sein Flachschuss fand den Weg ins linke Eck.

José Sa hält den Sieg fest

Auch in den letzten Minuten brachte ManUnited nichts Großes zu Stande, Wolverhampton ließ den Ball clever laufen und nahm dadurch viel Zeit von der Uhr. Mit der letzten Aktion des Spiels hatte Bruno Fernandes mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze immerhin noch die große Chance zum Ausgleich, José Sa war im Torwarteck aber zur Stelle und hielt das 1:0 für die Wolves fest.

So verlor Manchester United das erste Mal unter Rangnick, zudem wurde der Sprung auf einen internationalen Rang verpasst. In einer Woche geht es für die Red Devils im FA Cup weiter, Aston Villa ist dann am 10. Januar im Old Trafford zu Gast. Die Wolves, die durch den Auswärtssieg bis auf drei Punkte an ManUnited heranrücken, empfangen am Sonntag im FA-Cup Sheffield United.