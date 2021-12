CR7 & Co. eiskalt: Verbessertes ManUnited schlägt Burnley

Manchester United hat zum Abschluss des Fußballjahres mit 3:1 gegen den FC Burnley gewonnen. Besonders zu Beginn der Partie wusste das Team von Ralf Rangnick zu überzeugen.

United-Coach Ralf Rangnick war mit dem jüngsten 1:1 bei Newcastle überhaupt nicht zufrieden, seine Mannschaft ließ bei den Magpies sowohl das nötige Tempo als auch Zweikampfhärte vermissen. So gab es sechs Änderungen in der Startelf, die Rangnick aber auch wegen der Belastungssteuerung vornahm. Cavani durfte neben Cristiano Ronaldo stürmen, Sancho ersetzte den gesperrten Bruno Fernandes. Zudem starteten Matic, Wan-Bissaka, Bailly und Shaw für Fred, Dalot, Varane und Alex Telles.

Für Burnley war das Spiel in Old Trafford die erste Partie nach einer 18-tägigen Pause - die letzten drei Partien der Clarets gegen Watford, Aston Villa und Everton wurde allesamt coronabedingt abgesagt.

McTominay präziser als CR7

Die ersten Duelle im Mittelfeld gingen zunächst an Burnley, das sich gewohnt bissig präsentierte. Wood köpfte eine Flanke von Lowton neben das Tor (4.), wenig später schoss Cristiano Ronaldo nach einem langen Pass von Shaw frei vor dem Kasten drüber (6.). Der Portugiese war nahezu an allen Offensivaktionen der Red Devils beteiligt, so auch am 1:0: Seine unsaubere Ballannahme verwertete der starke McTominay aus 16 Metern perfekt, der Schotte erwischte Hennessey im kurzen Eck (8.).

Mee fälscht ab

United war in der Folge um Kontrolle bemüht, tat sich im Spiel nach vorne aber schwer und wurde meist nur durch Einzelaktionen gefährlich - Shaw schloss ein Solo ans Außennetz ab (24.). Der Linksverteidiger war drei Minuten später erneut offensiv präsent, diesmal schickte er nach einem gewonnenen Zweikampf Sancho auf die Reise. Der Ex-Dortmunder dribbelte links in den Strafraum und schloss nach einem schnellen Haken direkt ab. Mee hielt die Fußspitze in den Schuss und fälschte entscheidend ab - 2:0.

Die Kritik von Rangnick fruchtete, die Red Devils waren mittlerweile klar besser und in den Zweikämpfen sehr präsent. Cristiano Ronaldo belohnte die Leistung im ersten Durchgang noch mit einem dritten Tor, nach einem Pfostenschuss von McTominay musste CR7 die Kugel nur noch über die Linie drücken (35.).

Lennon bestraft Baillys Fehler

Burnley war trotz des deutlichen Rückstands nicht chancenlos und bestrafte eine Nachlässigkeit von Bailly noch vor der Pause mit dem 1:3 - Lennon schloss ein Dribbling präzise ins linke Eck ab (38.).

Im zweiten Durchgang schaltete United einen Gang zurück und ging nicht mehr allzu häufig ins Risiko. Burnley hatte kaum mehr Mühe, die Angriffe der Hausherren zu verteidigen, wurde selbst aber ebenfalls kaum gefährlich. Nach etwas mehr als einer Stunde schoss McTominay erneut gefährlich aus 20 Metern auf den Kasten der Gäste, diesmal konnte Hennessey aber parieren (64.).

Viel mehr bekam der Schlussmann der Clarets nicht mehr zu tun und so blieb es beim 3:1 für die Red Devils, die die Champions-League-Plätze wieder in Sicht haben. Das neue Fußballjahr beginnt für United, am Montag, den 3. Januar, um 18.30 Uhr gegen die Wolves. Burnley, das tief im Abstiegskampf stecken bleibt, jedoch noch einige Spiele mehr als die Konkurrenz zu bestreiten hat, ist bereits am Tag zuvor bei Abstiegskonkurrent Leeds zu Gast.