Dank Bruno Fernandes: ManUnited dreht Spiel gegen Schlusslicht Sheffield

Trotz zweimaligem Rückstand kam Manchester United am Mittwochabend noch zu einem 4:2-Erfolg gegen Schlusslicht Sheffield United. Die Red Devils hatten dies vor allem einem Spieler zu verdanken.

ManUniteds Coach Erik ten Hag tauschte im Vergleich zum knappen Weiterkommen im FA-Cup-Halbfinale bei Coventry City (4:2 i.E.) zweimal: Statt McTominay (Bank) und Rashford (angeschlagen) begannen Eriksen und Antony.

Bei Premier-League-Schlusslicht Sheffield tauschte Coach Chris Wilder nach dem 1:4 zu Hause gegen Burnley auf vier Positionen: Statt Keeper Grbic, Vinicius Souza, McAtee und McBurnie spielen Foderingham (Tor), Holgate, Brooks und Archer.

Keeper im Fokus: Onana patzt, Foderingham pariert

Manchester übernahm von Beginn an die Initiative, wobei Sheffield zumindest ab und an auch selbst den Weg nach vorne suchte. Chancen aber hatten vor allem die Red Devils: Diogo Dalot zwang Foderingham schon nach rund 20 Sekunden zu einer Parade. Und es sollten weitere hinzukommen. Auch gegen Garnacho (21.) und Mainoo (33.) parierte der Torhüter stark.

Ein Fauxpas von Onana auf der Gegenseite leitete dann die überraschende Gäste-Führung ein. Dem ManUnited-Keeper unterlief ein Fehlpass im eigenen Strafraum, der so in Szene gesetzte Bogle sagte Sekunden später mit dem 1:0 für die Blades Danke (33.). Nach einer Standardsituation gelang den Red Devils vor der Pause indes der Ausgleich: Maguire veredelte eine Flanke von Garnacho zum 1:1 (42.). Kurz darauf verhinderte erneut Foderingham gegen Garnacho ein Gegentor (45.), sodass es zur Pause beim 1:1 blieb.

Bruno Fernandes sorgt für die Wende

Nach dem Seitenwechsel sorgte Sheffield noch in der Anfangsphase für den nächsten Schockmoment für die Gastgeber: Brereton Diaz schoss nach Vorarbeit von links zum 2:1 ein (50.). Erneut währte die Führung indes nicht lange: Nach eher harmlos anmutendem Zweikampf zwischen Trusty und Maguire, bei dem Letzterer leicht zu Boden ging, sprang der Ball von einem Sheffield-Spieler zwar ins eigene Tor, doch Referee Salisbury entschied auf Foulelfmeter, den Bruno Fernandes eiskalt verwandelte (61.).

Damit nicht genug: Mit einem Sonntagsschuss drehte der Portugiese die Partie in der 81. Minute schließlich vollends zugunsten seines Klubs (81.). Beim vorentscheidenden Tor zum 4:2-Endstand von Höjlund leistete Bruno Fernandes schließlich die Vorarbeit (85.). Damit beendete ManUnited seine kleine Negativserie von vier sieglosen Spielen in Folge in der Premier League.

Für die Red Devils geht es am Samstag (16 Uhr) im Old Trafford gegen den FC Burnley weiter. Sheffield, das aufgrund des möglichen Punktabzugs gegen Nottingham Forest noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt hat, tritt zur gleichen Zeit bei Tottenham Hotspur an.