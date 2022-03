Entscheidung bei ManUnited vom Punkt: Dortmund erstmals im Youth-League-Viertelfinale

Nach einem leidenschaftlichen Kampf gegen ein über weite Strecken dominantes Manchester United sichert sich Borussia Dortmund das erste Youth-League-Viertelfinale der Vereinsgeschichte - dank zwei herausragender Matchwinner.

Trotz gleich fünf Wechseln im Vergleich zum letzten Pflichtspiel kamen die Dortmunder sehr gut in die Partie. Zwar hatten die Red Devils mehr vom Ball, die ersten - und besseren - Möglichkeiten gehörten aber den Gästen: Bereits in der 3. Minute nickte Collins einen Freistoß am Tor der Hausherren vorbei, ehe Bynoe-Gittens mit seinem ersten Versuch aus der Distanz an Vitek im Tor Uniteds scheiterte (9.). Nur wenige Minuten später entschied der Engländer, der von Manchester City an den Borsigplatz gewechselt war, das direkte Duell aber für sich und traf nach einem mustergültigen Konter zur Führung (16.).

BVB verpasst Doppelschlag, United antwortet umgehend

Diese hätte Rijkhoff, der in Abwesenheit des gesperrten Toptorjägers Fink als einziger echter Mittelstürmer aufgeboten wurde, fünf Zeigerumdrehungen später sogar beinahe ausgebaut. Doch seine Direktabnahme verpasste das Ziel knapp (21.). In der Folge steigerte sich die Heimmannschaft jedoch in puncto Durchschlagskraft und kam über McNeill mit der ersten guten Chance nur Augenblicke nach Rijkhoffs Chance zum Ausgleich (23.).

Wie zuvor auf der Gegenseite folgte auch hier wenig später direkt eine gute Möglichkeit auf den Doppelschlag (27.). Shoretire ließ diese Chance jedoch ebenso aus wie eine weitere in der 42. Minute. Quasi mit dem Halbzeitpfiff zappelte das Leder dann aber doch noch im Dortmunder Gehäuse: Garnacho stand aber bei seinem vermeintlichen Führungstreffer im Abseits (44.), weshalb es mit dem Remis in die Pause ging.

Schlagabtausch direkt nach der Halbzeit

Rhys Bennett kommt zu spät, Jamie Bynoe-Gittens (vorne) trifft zur erneuten Dortmunder Führung. Getty Images

Nach dieser lieferten sich beide Mannschaften in den ersten Minuten einen wahren Schlagabtausch: Zunächst versuchte sich Bynoe-Gittens (47.), ehe Semic eine Großchance auf die erneute BVB-Führung nicht nutzen konnte (49.). Im direkten Gegenzug scheiterte dann Fernandez am stark reagierenden Ostrzinski (50.), bevor Garnacho in der 54. das zweite Mal an diesem Abend einnetzte - und erneut aufgrund einer richtig erkannten Abseitsposition zurückgepfiffen wurde.

Den Red Devils gelang es in dieser Phase, die Borussia nahezu ununterbrochen im eigenen Drittel einzuschnüren. Ein ums andere Mal flogen Hereingaben in den Strafraum der Gäste, welche diese jedoch beherzt und leidenschaftlich verteidigten.

Es fehlte aber an Entlastung und eigenen offensiven Ausrufezeichen. Das nächste dieser Art sollte allerdings umso größer werden: Wieder machte sich Bynoe-Gittens auf den Weg, nahm es diesmal mit der halben Defensive der Engländer auf und vollendete zur erneuten Führung (68.) - ein deutlich wahrnehmbarer Dämpfer für United.

Elfmeter-Glück auf beiden Seiten

ManUnited musste sich zunächst etwas schütteln, ehe es mit aller Macht auf den Ausgleich drängte und diesen durch Garnacho auf dem Fuß hatte (79.). Im Gegenzug hatten die Hausherren dann aber großes Glück, dass es nach einem rüden Foul von Hannibal an Bamba keinen Elfmeter für Dortmund gab (80.). Doch damit nicht genug: Fünf Minuten später musste der BVB auch noch den insgesamt verdienten, aber in dieser Phase in Summe glücklichen Ausgleich durch Bennett hinnehmen, ehe Bamba im eigenen Strafraum nur Sekunden vor Ablauf der Nachspielzeit nach einem Foul gegen McNeill ungeschoren davon kam (90.+3). Die Entscheidung musste nach 90 intensiven und engen Minuten also im Elfmeterschießen fallen.

Ostrzinski hält doppelt, Bynoe-Gittens bleibt cool

Nachdem Gürpüz und Jurado sicher verwandelt hatten, begann mit Coulibalys Kuriosum gleich eine Reihe von Fehlschüssen. Wie unlängst Kölns Florian Kainz' schoss sich der Franzose selbst an, weshalb sein Elfmeter als irregulär gewertet wurde, dann nagelte McNeill den nächsten Versuch an den Pfosten, während El-Zein und Hannibal mit ihren schwachen Versuchen jeweils am Torhüter scheiterten.

Rothe lieferte im nächsten Antritt jedoch Anschauungsunterricht und brachte die Borussia wieder in Führung, ehe Ostrzinski mit einer starken Parade Emeran den Ausgleich verwehrte und - wie hätte es an diesem Abend auch anders sein können - Bynoe-Gittens die Möglichkeit gab, das Spiel zu entscheiden. Diese nahm der Matchwinner dankend an und versenkte souverän zum Sieg.

Tore und Karten 0:1 Bynoe-Gittens (16', Rechtsschuss, Semic) 1:1 Charlie Martin McNeill (23', Rechtsschuss, Iqbal) 1:2 Bynoe-Gittens (68', Linksschuss, Rothe) 2:2 Rhys Joseph Wright Bennett (85', Rechtsschuss) Manchester United Charlie Martin McNeill (57. ), Rhys Joseph Wright Bennett (89. ) Borussia Dortmund Walz (28. ), Cisse (84. ), Rothe (90. + 2 ), Ostrzinski (93. ) ManUnited Radek Vítek - Marc Jurado Gómez, Fish, Rhys Joseph Wright Bennett , Álvaro Fernández Carreras - Savage, Hannibal, Iqbal - Shoretire , Charlie Martin McNeill , Alejandro Garnacho Ferreyra Einwechslungen 83. Isak Hansen-Aarøen für Iqbal

83. Noam Fritz Emeran für Shoretire Reservebank Ondrej Mastný (Tor), Kobbie Mainoo, Maximillian Oyedele, Samuel Mather, Tyler Fredricson Dortmund Ostrzinski - Collins, Kleine-Bekel , Coulibaly - Semic, Lütke-Frie, Rothe , Walz , Gürpüz - Bynoe-Gittens , Rijkhoff Einwechslungen 46. Bamba für Kleine-Bekel

46. Cisse für Walz

63. El-Zein für Rijkhoff Reservebank Kirsch (Tor), Dühring, Mane, Ludwig Trainer: Tullberg Schiedsrichter-Team Kaspar Sjöberg Schweden Spielinfo Stadion Leigh Sports Village Stadium Anstoß 01.03.2022, 21:00 Uhr Stadion Leigh Sports Village Stadium Leigh

Dortmund steht damit erstmals in der Vereinsgeschichte im Viertelfinale der UEFA Youth League, während Manchester United diesen historischen Schritt äußerst bitter verpasst. Der nächste Gegner der Borussen, die am Samstag um 11 Uhr in der A-Junioren-Bundesliga West gegen Viktoria Köln gefordert sind, wird im Achtelfinale zwischen Real und Atletico Madrid ermittelt.