FCB schlägt ManUnited verdient - doch muss wohl in die Play-offs

Der FC Bayern hat sich am letzten Spieltag der Youth-League-Gruppenphase verdient bei Manchester United durchgesetzt. Die Gruppe A scheint aus Sicht der Münchner dennoch nicht perfekt zu enden.

Von Beginn an übernahm die U 19 des FC Bayern das Kommando, ManUnited fand lange kaum aus der eigenen Hälfte. Die Hausherren hatten Glück, dass Asp Jensen nach einem Fehler kläglich das 1:0 liegenließ (9.).

Harrisons Torwartfehler leitet ein

Adam Aznou scheiterte an ManUniteds Keeper Harrison (12.), ansonsten war wenig geboten. Dem FCB fehlte es an der nötigen Konsequenz im letzten Drittel. Wenig verwunderlich war der Treffer von Fernandez Gonzalez in der 25. Minute aus einem gegnerischen Fehler endstanden: Der Kapitän der Münchner profitierte von einem katastrophalen Pass des gegnerischen Torhüters Harrison und schob ins leere Tor ein.

Nach der Pause ließen die von Michael Hartmann trainierten Gäste etwas nach. Wheatly, der an Torwart Pavlesic scheiterte (50.) und Musas Kopfball nach der anschließenden Ecke (51.) sorgten für Gefahr.

Scott besorgt Endstand - Sieg wird wohl nicht genügen

Insgesamt blieben die Red Devils in einem durchwachsenen Spiel zu harmlos. Der FC Bayern, von dem nach dem Seitenwechsel nicht viel kam, legte in der Schlussphase noch nach und besorgte durch Scott (79.) den 2:0-Endstand.

Trotz des Erfolgs wird wohl der FC Kopenhagen die Gruppe A als Erster abschließen, die Dänen führten zur Pause 3:0 gegen Galatasaray. Nur bei einem Patzer hätte der FCB die Möglichkeit gehabt, Platz zwei noch zu verlassen und sich direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren. Es riecht daher nach Play-offs.