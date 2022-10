"Mannschaft ist in einer guten Entwicklung": Essens Serien halten

Nach dem schwachen Saisonstart ist der Aufsteiger Rot-Weiss Essen inzwischen in der dritten Liga angekommen. RWE baute beim Remis gegen Zwickau gleich zwei Serien aus.

Rot-Weiss Essen baute seine Serien am Samstag weiter aus: Zum einen blieben die Essener durch das 1:1 gegen Zwickau im fünften Heimspiel in Folge ungeschlagen (drei Remis, zwei Siege), zum anderen verließen sie im vierten Ligaspiel in Serie nicht als Verlierer den Platz (zwei Erfolge, zwei Unentschieden). Obwohl Torschütze Felix Götze aufgrund der aus seiner Sicht schwachen Chancenverwertung ein wenig haderte, war RWE mit dem Unentschieden zufrieden: "Der Punkt hilft uns auf unserem Weg. Die Mannschaft ist in einer guten Entwicklung", stellte Trainer Christoph Dabrowski gegenüber "MagentaSport" fest.

Dass die Essener "nur" einen anstelle von drei Punkten sammelten, lag neben der fehlenden Kaltschnäuzigkeit laut dem Coach auch an der "nötigen Frische": Nachdem das Team von der Hafenstraße im Niederrheinpokal bei ETB Schwarz-Weiß eine 3:0 Führung verspielte hatte, musste es bis ins Elfmeterschießen - die Kräfte fehlten den Rot-Weissen nun im zweikampfbetonten Heimspiel gegen den FSV. Aus diesem Grund bekamen die Akteure zwei Tage frei, um den Akku für die kommenden drei Spiele vor der langen Winterpause nochmal aufzuladen.

Holzweiler bestritt erstmals seit einem Jahr wieder ein Ligaspiel

Aus den drei Partien (VfB Oldenburg, SV Meppen und 1860 München) wollen sie das "Maximum herausholen". Zunächst liegt die volle Konzentration auf dem Gastspiel in Oldenburg. Dort können die Essener eine weitere Serie ausbauen: Zuletzt gewannen sie mit überzeugenden Auftritten zweimal in der Fremde (3:0 bei der Zweitvertretung des SC Freiburg, 2:1 in Mannheim).

Ob Kevin Holzweiler im Aufsteigerduell erneut zum Einsatz kommt, liegt an Dabrowski. Der 28-jährige Angreifer stand jedenfalls gegen Zwickau seit mehr als einem Jahr wieder in einem Ligaspiel für RWE auf dem Platz. Zuletzt war dies am 16. Oktober 2021 beim 0:0 gegen Wiedenbrück der Fall.