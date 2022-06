Mannheim holt Bahn: "Spielerische Qualität" und "Mentalität"

Waldhof Mannheim hat Bentley Baxter Bahn unter Vertrag genommen. Der Offensivspieler bringt viel Erfahrung mit.

Die vergangenen beiden Spielzeiten stand Bahn bei Hansa Rostock unter Vertrag und kam dort in der abgelaufenen Zweitliga-Spielzeit zu 27 Einsätzen (ein Tor, zwei Vorlagen). Nun geht es für den 29-Jährigen zurück in die 3. Liga, Waldhof Mannheim nimmt ihn unter Vertrag. "Mit Bentley Baxter Bahn haben wir einen sehr torgefährlichen Mittelfeldspieler für unsere Mannschaft gewinnen können. Er bringt neben seiner spielerischen Qualität viel Mentalität in unser Team", wird Sport-Geschäftsführer Tim Schork in einer Mitteilung der Kurpfälzer zitiert.

Bahn wurde in seiner Heimatstadt Hamburg beim HSV ausgebildet, lief später für den FC St. Pauli II in der Regionalliga auf und kam auch zu drei Einsätzen für das Profiteam, ehe ihn die Stuttgarter Kickers in die 3. Liga lotsten. Über Stationen beim FSV Frankfurt und FSV Zwickau landete er 2018 in Halle. Zwei Jahre später zog es ihn zu Hansa Rostock. Mit der Kogge stieg er 2020 auf. Insgesamt lief er in 220 Drittliga-Spielen auf, verbuchte dabei 69 Torbeteiligungen und kam auch 30-mal in der 2. Liga zum Zug.

In Mannheim soll Bahn nun eine wichtige Rolle in der kommenden Saison spielen - die nach Vorstellung der ambitionierten Quadratestädter bestenfalls mit dem Aufstieg in die 2. Liga enden soll. "In intensiven Gesprächen konnten wir uns einig werden. Der SV Waldhof Mannheim ist mit seiner Tradition ein Verein, der für mich von Beginn der Gespräche an sehr interessant war. Vor allem hat mir die ambitionierte Herangehensweise des Vereins zugesagt", sagte der Neuzugang selbst.