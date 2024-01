Die Rollen im Mannheimer Carl-Benz-Stadion sind also klar verteilt, die Gäste Favorit. Dennoch könnte der Spielort Quelle der Hoffnung für den Waldhof sein. Schließlich blieben die Hausherren in acht der bisher elf Heimspiele ungeschlagen. Liegt man in der Auswärtstabelle mit mickrigen vier Zählern auf Platz 20, reichen die 16 Heimpunkte zumindest für das untere Mittelfeld. Wenn für Mannheim was geht, dann zu Hause.