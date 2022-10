Auch dank Ederson-Assist: Haaland stellt Weichen für City-Sieg

Erling Haaland trifft in der Premier League weiterhin nach Belieben. Beim 3:1 von Manchester City gegen Brighton & Hove Albion stellte der Norweger mit einem Doppelpack erneut die Weichen - konnte sich aber auch bei einem ungewohnten Assistgeber bedanken.

Der Torwart musste De Bruyne und Co. zeigen, wie man eine Abwehr auseinandernimmt. Nach 20 Minuten, in denen Manchester City zwar dominiert, aber gegen eine gut stehende Brighton-Defensive zu keiner Torchance gekommen war, sorgte ausgerechnet Ederson für den entscheidenden Pass. Aus dem eigenen Strafraum heraus überspielte der Torhüter mit einem überragenden Ball die komplette gegnerische Mannschaft und fand den gestarteten Haaland, der sich den Ball an Sanchez vorbeilegte, sich robust gegen Webster durchsetzte und das 1:0 für die Skyblues erzielte (22.).

Der Norweger sollte seinem 16. Saisontor noch vor der Pause Nummer 17 folgen lassen - diesmal vom Punkt. Einen wegen Dunks Einsteigen gegen Bernardo Silva nach VAR-Eingriff verhängten Elfmeter donnerte Haaland halbhoch zum 2:0-Halbzeitstand in die Maschen (43.). Es war die standesgemäße Führung für den Tabellenzweiten in einer Partie, in der die nach dem 0:1 im Spitzenspiel in Liverpool auf drei Positionen veränderten Citizens (Laporte, Mahrez und Grealish für Aké, Gündogan und Foden) dominiert, aus wenigen Chancen aber auch sehr viel gemacht hatte. Die einzige vergebene Möglichkeit des ersten Durchgangs verzeichnete De Bruyne (32.).

Trossard sorgt für Spannung, De Bruyne für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel war es allerdings vorbei mit der City-Effizienz: Mahrez ließ eine Großchance ungenutzt (52.) und im direkten Gegenzug war die Partie plötzlich wieder offen, weil Trossard mit einem harten Schuss ins kurze Eck Ederson überraschte (53.) - statt 3:0 stand es 2:1.

Das Spiel wurde daraufhin merklich ausgeglichener, Brighton hatte nun mehr Ballbesitz - allerdings kaum in den gefährlichen Räumen. Erst der auffällige Trossard kam nach einem Konter zu einer guten Ausgleichschance, scheiterte aber an Ederson (73.) - und kurz darauf war die Partie entschieden: De Bruyne zeigte seine ganze Klasse und traf aus knapp 20 Metern fast aus dem Stand mit sensationeller Schusstechnik zum 3:1-Endstand (75.). Damit bleibt City Tabellenzweiter der Premier League, Haaland souveräner Erster in der Torjägerliste. Am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es für den Norweger dann zurück an alte Wirkungsstätte: City gastiert in der Champions League bei Borussia Dortmund.