Salah trifft, Klopp fliegt: Liverpool fügt ManCity erste Niederlage zu

Im Duell der beiden Schwergewichte hat Liverpool am Sonntag mit 1:0 gegen Manchester City gewonnen und den Skyblues die erste Saisonniederlage zugefügt. Jürgen Klopp wurde mit glatt Rot auf die Tribüne geschickt.

Liverpool hatte unter der Woche in der Champions League beim 7:1 bei den Glasgow Rangers Selbstvertrauen gesammelt und viele Tore geschossen. Im Vergleich zu dieser Partie, bei der ein paar Stammkräfte eine Pause erhielten, gab es einige Wechsel. Alisson, van Dijk, Elliott, Fabinho und Roberto Firmino bot Trainer Jürgen Klopp erneut auf.

City-Coach Pep Guardiola hatte beim 0:0 gegen Kopenhagen vor allem ein paar Spielern aus seiner Offensive eine Pause gegönnt. So kehrten gegen die Reds Foden, Haaland und Bernardo Silva zurück, Grealish, Alvarez und Mahrez rotierten auf die Bank. Außerdem begannen in der Viererkette Aké und Ruben Dias für Sergio Gomez und Laporte (beide Bank).

Erst Liverpool, dann zweimal Haaland

Die Partie startete sofort sehr intensiv, beide Mannschaften schenkten sich in den Zweikämpfen nichts. Liverpool kam etwas besser in die Begegnung, das lag auch daran, dass die Reds die starke City-Offensive um Haaland zunächst gut im Griff hatten. Die ersten nennenswerten Abschlüsse gingen auch auf das Konto der Hausherren, Diogo Jota köpfte zu zentral (21.) und Robertsons Direktabnahme geriet zu hoch (24.).

Die Skyblues taten sich offensiv lange schwer, konnten sich vor der Pause jedoch noch zweimal zeigen - und es war beide Male Haaland mittendrin: Zunächst scheiterte der Angreifer mit seinem Lupfer an Alisson (33.), dann köpfte er zu zentral in die Arme des Liverpool-Keepers (40.). Speziell die zweite Chance war richtig groß, da macht der Norweger normalerweise mehr draus.

Fodens Tor wird einkassiert

Die zweite Hälfte brauchte keine Anlaufzeit, es ging direkt voll los. Der durchgebrochene Salah hatte nach tollem Pass von Firmino direkt die Riesenchance zum 1:0, doch Ederson lenkte seinen Schuss noch leicht um den Pfosten (50.). Das Auslassen dieser Topchance wäre beinahe bestraft worden, denn Foden erzielte den vermeintlichen Führungstreffer für City (53.). Doch nach Ansicht der Videobilder nahm Schiedsrichter Anthony Taylor den Treffer zurück, da im Vorfeld des Tores ein Foul von Haaland an Fabinho vorlag. Es gab nun keine Zeit zum Durchschnaufen, Diogo Jota vergab per Kopf für die Reds die nächste Topchance zur Führung (56.).

Salah nutzt Cancelos Fehler

Es ging weiter munter hin und her, beide Mannschaften suchten die Offensive. Haaland hatte erneut die Führung auf dem Fuß, er scheiterte abermals am glänzend reagierenden Alisson (64.). Der Angreifer ließ an diesem Tag einige Chancen aus, das war man in dieser Saison von ihm bisher anders gewohnt. Auch die Reds hatten offensiv immer wieder Möglichkeiten, Salahs Schlenzer war zu ungenau (69.). In dieser Partie war viel drin, es fehlten nur die Tore - das änderte sich in der 76. Minute: Alissons langen Ball ließ Joao Cancelo folgenschwer durchrutschen, sodass Salah frei durch war. Der Ägypter machte es diesmal besser und traf links unten zur Reds-Führung.

Das war ein Wirkungstreffer für die Gäste, denn trotz des vielen Ballbesitzes fiel City nach vorne kaum mehr etwas Zwingendes ein. Liverpool machte es clever und ließ sich auch nicht durch die Rote Karte gegen Klopp aus der Bahn werfen. Der Coach beschwerte sich nach einem nicht gegebenen Foul an Salah derart vehement, dass ihn Schiedsrichter Taylor auf die Tribüne schickte. Von da aus sah er, wie seine Mannschaft die knappe Führung souverän über die Zeit brachte und den Skyblues im zehnten Spiel die ersten Niederlage zufügte. Der Rückstand beträgt nun "nur" noch zehn Punkte, allerdings hat Liverpool ein Spiel weniger auf dem Konto.

Und wie geht es weiter? Der FC Liverpool ist am Mittwoch (20.30 Uhr) wieder in Aktion, wenn das Heim-Duell gegen West Ham United ansteht. Manchester City, das nun vier Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal liegt, hat einige Tage mehr Regenerationszeit und trifft erst am Samstag (16 Uhr) auf Brighton.