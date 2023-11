ManCity feiert Doku - Optimismus bei Haaland

Jeremy Doku war mit seinen fünf Scorerpunkten (ein Treffer, vier Vorlagen) der überragende Mann beim Sieg von Manchester City über Bournemouth. Zu Erling Haaland, der zur Halbzeit angeschlagen runter musste, äußerte sich Pep Guardiola.

Acht Spiele, zwei Tore und fünf Vorlagen. Die Bilanz von Jeremy Doku in der laufenden Premier-League-Saison kann sich absolut sehen lassen. Fünf seiner sieben Scorerpunkte verbuchte der 60 Millionen Euro schwere Neuzugang beim deutlichen 6:1-Sieg gegen den AFC Bournemouth. Dass sich seine steigende Entwicklungskurve nun auch in Zahlen bemessen lässt, freute insbesondere Doku.

Vier Assists in einem Spiel bedeuten geteilten Premier-League-Rekord. Damit gesellt sich Doku zu einer elitären Gruppe an Spielern, denen dieses Kuntstück ebenfalls gelang: Paul Pogba, Harry Kane, Santi Cazorla, Emmanuel Adebayor, Cesc Fabregas, José Antonio Reyes und Dennis Bergkamp - in so jungen Jahren wie der 21-jährige Doku war das aber keinem gelungen.

Doku: "In diesem Team ist es so einfach"

"In diesem Team ist es so einfach", war er nach der Partie voll des Lobes für seine Teamkollegen. Jeder seiner Mitspieler sei "top. Und wenn du mit Top-Spielern spielst, ist es einfach, den richtigen Pass oder das richtige Timing zu finden, um etwas zu machen." Doku überzeugte erneut durch Dribbelstärke und Tempo, aber nicht nur: "Ich wusste, wann ich gehen muss, ich habe die richtige Balance gefunden."

Ein Grund für seine Entwicklung ist auch Pep Guardiola, wie Doku feststellte. "Ich verbessere mich jeden Tag. Ich kann es schon zwischen dem ersten Spiel gegen Fulham (5:1) und jetzt sehen - es ist eine enorme Verbesserung." Auch von seinem Trainer holte sich der Belgier ein Lob ab. "Er kreiert für die Zuschauer, aber auch für mich", sagte Guardiola zur Performance des Belgiers.

"Kein Risiko" bei Haaland

Trotz des deutlichen Erfolges besteht beim amtierenden Champions-League-Sieger jedoch ein bisschen Grund zur Sorge: Die Gesundheit von Erling Haaland. Im Spiel gegen Bournemouth musste der Norweger angeschlagen zur Pause ausgewechselt werden. Er sei "umgeknickt", sagte Guardiola und bestätigte Knöchelprobleme beim Stürmer. "Wir wollten kein Risiko eingehen, weil er sich nicht wohl gefühlt hat."

Ganz so schlimm sei es aber vermutlich nicht, denn Haaland werde "vielleicht am Dienstag zurück sein, vielleicht aber auch erst am nächsten Sonntag. Hoffentlich ist das kein großes Problem." Am nächsten Sonntag spielt City gegen den FC Chelsea (17.30 Uhr LIVE! bei kicker), zuvor sind die Citizens in der Champions League gegen die Young Boys Bern gefordert.