Zweites Spiel, zweiter Sieg: U 19 feiert Kantersieg gegen Malta

Die deutsche U-19-Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Spiel beim Vorbereitungsturnier auf Malta gewonnen. Die DFB-Auswahl fertigte den Gastgeber mit 7:0 ab.

Nach dem souveränen 3:0 zum Auftakt des Vorbereitungsturniers auf Malta gegen Polen wurde die deutsche U-19-Nationalmannschaft auch in der zweiten Partie seiner Favoritenrolle gerecht. Gegen die Gastgeber aus Malta feierte das Team von Guido Streichsbier ein ungefährdetes 7:0.

Der 53-jährige Trainer rotierte ordentlich durch - lediglich Gechter und Quarshie blieben in der Startelf. Die Kräfteverhältnisse zeigten sich von Beginn an: Deutschland presste hoch und ging durch Marinos Treffer aus kurzer Distanz früh in Führung (13.). Bereits zur Pause war die Partie dann nach den Toren von Tresoldi (28.) sowie Baur (45.+2.) entschieden.

Die Gastgeber gaben sich aber nicht auf und traten nach dem Wiederanpfiff mutiger auf. Trotz mehreren Möglichkeiten blieb Malta aber ein Tor verwehrt. Kaltschnäuziger zeigte sich hingegen die DFB-Auswahl: Niehoff (62.), Baur (72.), Topp (85.) und Gruda (90.+1.) schraubten das Ergebnis auf 7:0.

Damit blieb die Streichsbier-Elf auch im zweiten Spiel auf Malta ohne Gegentor und geht mit viel Selbstvertrauen in das abschließende Spiel gegen Portugal am Dienstagabend (18 Uhr)