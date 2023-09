Remis gegen Mallorca: Barça lässt Punkte liegen

Der FC Barcelona ist beim RCD Mallorca nicht über ein Remis hinausgekommen. Zweimal lagen die Katalanen zurück, am Ende drückten sie vergeblich auf den Siegtreffer.

Nach dem 3:2 gegen Celta Vigo, dem sechsten Pflichtspielerfolg in Folge, wechselte Barça-Trainer Xavi fünfmal: Araujo, Inigo Martinez, Balde, Gavi und Raphinha durften von Beginn an ran. Koundé, Christensen, Marcos Alonso und Lewandowski rotierten auf die Bank, de Jong fehlte verletzt.

Mallorca startete durchwachsen in die Saison (nur ein Sieg aus den ersten sechs Spielen). In die Partie gegen die Katalanen kam das Team von Trainer Javier Aguirre allerdings gut und erfolgreich. Die Hausherren suchten den Weg in die eigene Offensive - und fanden ihn: Muriqi traf bereits in der 8. Minute. Vorausgegangen war dem Tor allerdings ein Fehlpass von ter Stegen im Spielaufbau.

Raphinha gleicht aus, doch Mallorca antwortet

Barça benötigte etwas Zeit, kam dann aber besser in die Partie. Raphinha sorgte immer wieder für Akzente, bis zur ersten Großchance dauerte es aber bis in die Schlussphase der ersten Hälfte. Nachdem in dieser Ferran Torres noch vergeben hatte (39.), war es ebenjener Raphinha, der den Ausgleich erzielte: Sein strammer Schuss landete im linken Eck (41.).

Erneut Raphinha (45.) und Joao Felix (45.+2) hatten in der Folge die Chance, das Spiel noch vor der Pause zu drehen, vergaben aber jeweils. Anstelle des Favoriten ging noch vor dem Seitenwechsel erneut Mallorca in Führung: Ein Abstoß von Rajkovic wurde von Muriqi auf Abdon verlängert. Der Stürmer überwand den aus seinem Tor geeilten ter Stegen mit einem leichten Schuss (45.+3).

Elfmeter wird zurückgenommen

Nach der Pause forcierte Barça seine Bemühungen. Der bis dahin eher unauffällige Joao Felix traf nur den Pfosten (55.) und der eingewechselte Yamal kam im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Alejandro Muniz Ruiz zeigte zunächst auf den Punkt, revidierte seine Entscheidung nach Eingriff des VAR allerdings (68.).

Den Ausgleich erzielten die Gäste dennoch kurz darauf: Der eingewechselte Lopez traf freistehend nach einem schönen Spielzug zum 2:2 (75.). In der Schlussphase drückte Barça, doch auch Mallorca hatte durch Larin noch Chancen auf die erneute Führung (81., 90.+7). Am Ende blieb es beim 2:2.