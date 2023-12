Malens Rückkehr, Bayerns Italien-Serie: Fakten zu den deutschen Duellen

Die Gegner der deutschen Achtelfinalteilnehmer in der Champions League stehen fest. Einige Fakten zu den drei Duellen ...

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund

- Einmal traf Borussia Dortmund auf die PSV im Europapokal. 2002/03 standen sich beide Teams in der CL-Gruppenphase gegenüber. Die Borussia gewann in Eindhoven mit 3:1, in Dortmund trennte man sich 1:1. Dortmund erreichte damals als Zweiter die Zwischenrunde, Eindhoven schied als Letzter aus.

- Erst einmal traf Dortmund in der Königsklasse in der K.-o.-Phase auf ein niederländisches Team: Im Viertelfinale 1995/96 zog der BVB gegen Ajax Amsterdam den Kürzeren (0:2 H, 0:1 A).

- BVB-Profi Donyell Malen spielte von 2017 bis 2021 für PSV Eindhoven.

- Trainer der PSV ist Peter Bosz, der von Juli bis Dezember 2017 bei Dortmund auf der Bank saß. Als Trainer von Leverkusen traf er viermal auf den BVB, gewann beide Heimspiele und verlor beide Gastspiele in Dortmund. Als Spieler gewann er im April 1998 mit Hansa Rostock 3:1 in seiner einzigen Bundesligapartie gegen den BVB.

- Niklas Süle und Marcel Sabitzer treffen auf einen ehemaligen Mitspieler aus gemeinsamen FCB-Zeiten: Malik Tillman.

Lazio Rom - FC Bayern

- Beide Teams trafen bislang nur 2020/21 im Achtelfinale der Champions League aufeinander: Damals entschied Bayern beide Duelle für sich (4:1 A, 2:1 H). Es war das letzte K.-o.-Runden-Duell der Bayern mit einem Vertreter der Serie A.

- In den jüngsten drei K.-o.-Runden-Duellen mit italienischen Teams setzte sich jeweils Bayern durch. Der letzte Serie-A-Klub, an dem die Bayern scheiterten, war Inter Mailand im CL-Achtelfinale 2010/11 (1:0 A, 2:3 H).

- Der deutsche Rekordmeister verlor keines seiner jüngsten zwölf Duelle mit italienischen Teams, holte zehn Siege und zwei Remis.

- In den jüngsten 16 Duellen mit Klubs aus der Serie A blieb der FCB nie torlos, in den jüngsten elf Duellen traf Bayern sogar immer mindestens doppelt.

- Jamal Musiala glückte beim 4:1 in Rom am 23. Februar 2021 sein erstes CL-Tor. Im Alter von 17 Jahren und 363 Tagen wurde er damals zum jüngsten CL-Torschützen der Bayern.

- Lazio blieb in acht CL-Duellen mit Bundesligisten noch nie torlos, spielte allerdings auch noch kein einziges Mal zu null.

RB Leipzig - Real Madrid

Beide Teams trafen zuvor einmal aufeinander: 2022/23 in der Gruppenphase. In Madrid verlor Leipzig 0:2, zu Hause gewannen die Sachsen mit 3:2. Letztlich zogen die Madrilenen als Gruppensieger ins Achtelfinale ein, RB als Gruppenzweiter.

Das 2:3 in Leipzig war Reals einzige Niederlage in den jüngsten 15 Aufeinandertreffen mit einem Bundesligisten. Ansonsten verzeichneten die Königlichen zehn Siege und vier Remis.

Real setzte sich in den jüngsten sieben K.-o.-Runden-Duellen mit Bundesligisten jeweils durch. Dass Real letztmals an einem Bundesligisten scheiterte, war im CL-Halbfinale 2012/13 der Fall. Damals gewann der BVB zu Hause 4:1, zu Hause reichte Real dann ein 2:0 nicht zum Weiterkommen.

Neben den Duellen in der Vorsaison traf Real-Trainer Carlo Ancelotti auch schon in der Bundesliga mit Bayern auf Leipzig: 2016/17 gewann er am 33. Spieltag in Sachsen mit 5:4, zu Hause am 16. Spieltag mit 3:0.

Trainer Marco Rose feierte sein CL-Debüt für Leipzig gegen Real Madrid beim Auswärtsspiel am 14.09.2022, als RB letztlich mit 0:2 verlor.