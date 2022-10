Mainzer Pokalsieg: Gut für die Stimmung und das Portemonnaie

Der DFB-Pokal wird für Mainz 05 zum lohnenden Geschäft. 1.464.729 Euro sind den Rheinhessen sicher. Trainer Bo Svensson belohnt Finn Dahmen mit einem Einsatz.

"Das hat er sich verdient", sagte 05-Trainer Bo Svensson im Vorlauf bei "Sky". Erstmals in dieser Saison durfte U-21-Europameister Finn Dahmen ein Pflichtspiel bestreiten, viel zu tun hatte er beim Tabellenführer der Regionalliga Nord, der mit 3:0 besiegt wurde, allerdings nicht. Die Aufgabe im hohen Norden meisterte die Reisegruppe aus Rheinhessen souverän. "Es war ein Arbeitssieg. Bo hat eine gute Mischung aus Rotation und Routine gefunden", betonte Sportdirektor Martin Schmidt. Bereits am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet die nächste Aufgabe. Mit dem ersten Heimsieg der Saison würden die Gastgeber am Gegner 1. FC Köln, der einen Punkt mehr besitzt, vorbeiziehen.

Durch das 2:0 in der Bundesliga am Wochenende in Bremen und den Sieg am Dienstag in Lübeck ist Mainz bisher nahezu optimal durch die "schwierige englische Woche" (Schmidt), die von Personalsorgen geprägt war, gekommen. Dass zudem einige Dauerreservisten zu Einsatzzeiten kamen, hebt die Stimmung. Aufgrund des Einzugs ins Achtelfinale partizipiert der FSV mit zusätzlich 836.988 Euro an den Vermarktungserlösen des DFB. Für die 2. Runde gab es 418.494 und für die 1. Runde waren es 209.247. Mainz 05 kann also fest mit 1.464.729 Euro an Zusatzeinnahmen planen. "Der DFB hat die Prämien um 30 Prozent angehoben", frohlockt Schmidt, der gemeinsam mit Sportvorstand Christian Heidel und dem Trainer nach einem neuen Innenverteidiger Ausschau hält.

Der Dosenöffner beim Erfolg in Lübeck war das 1:0 von Alexander Hack, das etwas kurios zustande kam. "Ich köpfte mir den Ball selbst auf den Fuß und bin froh, dass der reingegangen ist. Es war nicht der große Glanz, aber wir haben es souverän zu Ende gespielt", sagte der Abwehrchef. Er erinnerte, dass Mainz im DFB-Pokal "noch nicht allzu weit gekommen ist, was dieses Jahr auf jeden Fall auf unserer Agenda steht". Wer Ende Januar/Anfang Februar im Achtelfinale die nächste Hürde auf dem Weg nach Berlin bildet, wird am Sonntag ab 19.15 Uhr im Rahmen der ARD-Sportschau ausgelost.

