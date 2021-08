Magdeburg klettert an die Spitze - Erleichterung in der Pfalz

Viktoria Berlin hat erstmals verloren - und die Tabellenführung an den 1. FC Magdeburg abgegeben. Im Keller herrscht große Erleichterung beim 1. FC Kaiserslautern.

Klingenburg bricht den Bann für Lautern

Tradition pur beim Drittliga-Duell in Kaiserslautern. Der FCK hielt am Samstag 1860 München mit 3:0 in Schach und bejubelte erste Tore und den ersten Sieg. Klingenburg und Kiprit legten jeweils nach Zimmer-Vorlage den Grundstein mit erfolgreichen Direktabnahmen, am Ende rutschte noch ein Wunderlich-Freistoß zum Endstand durch. Die Löwen reisten mit der ersten Niederlage im Gepäck vom Betzenberg ab.

Von den drei zuvor noch ungeschlagenen Teams aus Dortmund, Magdeburg und Verl konnte nur der FCM am Samstag jubeln. Die Bördestädter bezwangen den MSV Duisburg mit 2:1 und eroberten die Tabellenführung von Viktoria Berlin. Schuler und Conteh trafen für die Titz-Elf, Ademis Anschlusstor fiel viel zu spät (90.+1).

Der BVB II kam gegen den ebenfalls gut in die neue Spielzeit gestarteten 1. FC Saarbrücken zu einem 0:0 und rutschte auf Rang drei ab. Der SC Verl verlor beim SV Meppen, für den Tankulic und Evseev (Elfmeter in der Nachspielzeit) die Entscheidung herbeiführten.

BTSV bleibt in der Spur - Ernüchterung in Köln

Ein frühes Ihorst-Tor und ein Treffer von Pena Zauner brachten Eintracht Braunschweig beim 2:0 gegen Zwickau den zweiten Saisondreier und einen Sprung in die obere Tabellenhälfte. Die Schwäne bleiben sieglos (0/2/2).

Gleich fünf Tore fielen beim Spiel Viktoria Köln gegen Waldhof Mannheim, wobei Doppelpacker Schnatterer für die Kurpfälzer beim 3:2-Auswärtssieg zum Matchwinner avancierte. Den Rheinländern gelang es abermals nicht, das eigene Tor erfolgreich zu verteidigen (schon neun Gegentore), ihre Anschlusstore durch Risse (48.) und Handle (80.) konnten im zweiten Abschnitt keine Wende mehr herbeiführen.

Sonntag: Steht beim SVWW erneut die Null?

Hielt seinen Kasten bisher sauber: Florian Stritzel vom SV Wehen Wiesbaden. DeFodi Images via Getty Images

Am Sonntag stehen dann diesmal gleich drei Partien auf dem Programm. Im Duell zweier Zweitliga-Absteiger bekommen es um 13 Uhr die schlecht die Saison gestarteten Würzburger Kickers mit dem VfL Osnabrück zu tun, der sich in einer Phase mit drei englischen Wochen, inklusive der Landespokal-Begegnung Ende August bei Atlas Delmenhorst, befindet. Der Kader soll nebenbei auch noch vervollständigt werden. Laut Trainer Daniel Scherning fehlt dem Kader noch ein Außenbahn-Spieler.

Wehen Wiesbaden und der TSV Havelse folgen dann um 14 Uhr. Die Hessen jagen dabei ihre eigene bisherige Bestmarke von 325 Minuten ohne Gegentor aus der Saison 2017/18. Dieser Wert könnte nun, nach drei Partien ohne Gegentor, am Sonntag getoppt werden. Wichtiger wären jedoch eigene Treffer: In drei Partien gelang bisher erst ein Tor.

Abgeschlossen wird der Spieltag am Sonntag um 15 Uhr mit dem Spiel Türkgücü München gegen den SC Freiburg II. Bei den Breisgauern wird sich wieder erst kurzfristig entscheiden, wer von den SC-Talenten in den Bundesligakader aufrückt und wer in der Drittliga-Mannschaft aufläuft. Für einen Platz im Bundesligakader hat sich zuletzt vor allem Angreifer Kevin Schade (19) empfohlen, dem beim 2:5 im Heimspiel gegen Dortmund II ein Doppelpack gelang.

Boyd bringt Berlin erste Niederlage bei

Terrence Boyd (li.) entschied das Freitagabendspiel in Berlin. imago images/Jan Huebner

Ernüchterung bei Viktoria Berlin: Nach dem traumhaften Saisonstart mit drei Siegen in drei Spielen kassierten die Hauptstädter am Freitagabend den ersten Dämpfer: Im Heimspiel gegen den Halleschen FC biss sich der Aufsteiger die Zähne an der stabilen Gäste-Defensive aus, nachdem die Saalestädter im ersten Durchgang durch einen kurzen Sololauf von Boyd in Führung gegangen waren (28.). In einem höhepunktarmen, aber spannenden zweiten Durchgang verteidigte der HFC den knappen Vorsprung, ließ aber auch Chancen aus, um den zweiten Saisonsieg höher ausfallen zu lassen.