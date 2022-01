Magdeburg ist "ein Stück weit froh" über das Remis gegen den Letzten

Als klarer Favorit war Ligaprimus Magdeburg gegen Schlusslicht Havelse ins Spiel gegangen. Dass am Ende ein 1:1 heraussprang, war nach Schlusspfiff aus mehreren Sichtweisen überraschend.

Klarer hätten die Vorzeichen eigentlich nicht sein können, doch vor 12.500 Zuschauern brachte der FCM von Beginn an nicht sein übliches Spiel auf den Rasen. "Was wir uns vorgenommen haben, haben wir nicht auf den Platz bekommen", erklärte Magdeburgs Torhüter Dominik Reimann bei "MagentaSport" passend. Zwar war der Tabellenführer durch Leon Bell Bell früh in Führung gegangen, vom Anpfiff weg war er aber häufig gegen das Offensivpressing des mutigen Schlusslichts aus Havelse gefordert.

Keeper Reimann kritisiert seine Vorderleute

Doch nicht nur die Niedersachsen brachten Magdeburg in Schwierigkeiten. "Viele Torchancen haben wir selbst vorgelegt", meinte Keeper Reimann, der häufig den Einschlag in sein Tor verhindern musste. Beim "Sonntagsschuss" von Leon Dammer - ein wunderbarer Freistoß in den Winkel rund zwanzig Minuten vor Schluss - war die Magdeburger Nummer eins schließlich geschlagen.

Dem eigenen Anspruch von Reimann und Co. konnte der FCM am Ende nicht gerecht werden, denn das Spiel endete 1:1. Der Torwart hielt das für durchaus glücklich. "Wir hätten gewinnen können, die hätten gewinnen können", gab er nach dem Hin und Her auf dem Feld offen zu und schob nach, "am Ende ein Stück weit froh" über das Remis zu sein.

Titz: "Hätten uns nicht beschweren dürfen"

Trainer Christian Titz haderte vor allem mit der Abwehr. "Schon in der ersten Halbzeit haben wir richtig gute Möglichkeiten zugelassen, leider hat sich das - wenn auch nicht in der Anzahl - in der zweiten Halbzeit fortgesetzt. Deswegen sind wir nicht als Sieger vom Platz gegangen", bilanzierte der FCM-Coach. Abschließend hielt auch er nach der Vielzahl der zugelassenen Torchancen gegen den Letzten Havelse fest: "Wenn wir in Rückstand geraten wären, hätten wir uns nicht beschweren können."

Für das Spiel beim ebenfalls abstiegsbedrohten MSV Duisburg am Mittwochabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) weiß der Tabellenführer somit auch wieder, worauf der Fokus gesetzt werden muss: die Defensive.