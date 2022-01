Magdeburg holt Kwarteng und Ito - Duo wird verliehen

Der 1. FC Magdeburg hat am Transferkarussell gedreht. Moritz Kwarteng und Tatsuya Ito schließen sich dem Drittliga-Spitzenreiter an, zwei Spieler verlassen den Klub vorübergehend.

Offensivspieler Kwarteng (23) war zuletzt vereinslos und wurde im Trainingslager in der Türkei sowie in Magdeburg auf Herz und Nieren getestet. Bis Sommer 2021 stand er beim HSV unter Vertrag, für die Hanseaten absolvierte er 69 Regionalligapartien (14 Tore) sowie drei Zweitligaspiele unter dem heutigen FCM-Coach Christian Titz. Seine Vertragslaufzeit wurde nicht bekanntgegeben.

Auch der Japaner Ito hat eine HSV-Vergangenheit, er stand zwischen 2016 und 2019 20-mal in der Bundesliga und 14-mal in der 2. Liga für Hamburg auf dem Platz. Anschließend ging es weiter zum belgischen Erstligisten VV St. Truiden, von dort kommt er auf Leihbasis an die Börde.

"Tatsuya ist ein schneller, dribbelstarker Spieler, den ich bereits in Hamburg trainiert habe", sagte Titz. "Moritz gibt uns in unserem Spiel ein anderes Element, weil er eine Dynamik hat, in der Art, wie er den Gegner anläuft. Er überzeugt durch sein Tempo-Dribbling und seine tiefen Laufwege."

Hoch und Schmökel nach Halberstadt verliehen

Zwei Spieler werden hingegen verliehen: Sowohl Mittelfeldspieler Ole Hoch (19, noch ohne Drittliga-Einsatz) als auch Abwehrspieler Leon Schmökel (19, ein Drittligaspiel 2020/21) wechseln auf Leihbasis zum Regionalligisten Germania Halberstadt.

"Für Ole und Leon wird es jetzt wichtig sein, bei Germania Halberstadt auf einem guten Niveau Spiel- und Wettkampfpraxis zu erhalten", so Otmar Schork, Sportchef beim 1. FC Magdeburg.