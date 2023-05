Kein Sieger im Hinspiel zwischen Lupo Martini und dem Bremer SV

Wer spielt kommendes Jahr in der Regionalliga Nord? Diese Frage wurde zwischen Lupo Martini Wolfsburg und dem Bremer SV am Mittwoch noch nicht beantwortet. Denn im Relegations-Hinspiel fielen keine Tore.

Die Rassismus-Vorwürfe rund um die abgebrochene und für den Bremer SV gewertete Partie gegen Teutonia Ottensen sollte, so der Wunsch der Gäste, keine Rolle mehr spielen an diesem Tag - auch wenn die Bremer erst durch das vom Verbandsgericht gefällte Urteil doch noch auf Platz 14 und damit in diese Saisonverlängerung rutschten. Gegner am Mittwochabend im Hinspiel der K.o.-Ansetzung war der Tabellenzweite der Oberliga Niedersachsen, Lupo Martini Wolfsburg, der zuvor in der Liga knapp hinter Meister und Direktaufsteiger SC Spelle-Venhaus ins Ziel ging.

Die ersten Abschlüsse im Lupo-Stadion in Wolfsburg-Kreuzheide gehörten dabei den Bremern, dann aber tauchte auch die Heimelf ein paar Mal vor dem Gästetor auf. Richtig gefährlich wurde es aber zunächst kaum. So ging es mit einem 0:0 in die Pause. Auch nach Wiederanpfiff blieb es ein Duell auf Augenhöhe, die Chancen waren ebenso gleich verteilt. Gegen Ende der Partie rückten die Torhüter vermehrt in den Mittelpunkt, doch sowohl der scheidende Kapitän Marius Sauß auf Wolfsburger Seite als auch sein Bremer Gegenüber, Malte Seemann, hielten ihre Kästen sauber.

So blieb es in einer insgesamt recht chancenarmen Begegnung bei einem durchaus verdienten 0:0, das beiden Kontrahenten natürlich alle Möglichkeiten für das Rückspiel lässt. Das steigt am kommenden Sonntag um 15 Uhr im Bremer Stadion am Panzenberg.