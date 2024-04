Lue führt die Stars zusammen: Clippers greifen nach dem Titel

Der Saisonstart lief nicht gut, aber mittlerweile sind die Clippers in Fahrt gekommen. Coach Tyronn Lue hat das geschafft, was man von ihm erwarten durfte. Und nun ist "das andere Team aus Los Angeles" dem ersten Titel vielleicht so nah wie lange nicht.

Reichlich Qualität im Kader: Paul George, James Harden, Kawhi Leonard und Terance Mann. NBAE via Getty Images