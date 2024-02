Oilers erleiden Rückschlag in L.A. - Unsportliches Ende in Ottawa

Ausgerechnet bei einem direkten West-Rivalen haben die Edmonton Oilers die nächste Niederlage kassiert. Ein Schlagschuss ins leere Tor sorgte in Ottawa für Missstimmung. Die NHL am Sonntagmorgen.

West-Duell in L.A.: Center Pierre-Luc Dubois zieht ab, Leon Draisaitl kann nicht mehr eingreifen. Icon Sportswire via Getty Images

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben gegen einen direkten Konkurrenten um die Playoff-Teilnahme verloren. Und zwar glatt. Der deutsche NHL-Star unterlag mit seinem Team bei den Los Angeles Kings mit 0:4 (0:0, 0:2, 0:2). Damit verpassten die Oilers im Westen eine deutlich bessere Ausgangslage im Kampf um die begehrten Ränge.

Mit 61 Punkten hat Edmonton nur noch drei Zähler Vorsprung auf die Kings. Für Draisaitl & Co. war es die zweite Niederlage aus den vergangenen drei Partien. Zuvor gewann der fünfmalige Stanley-Cup-Champion 16 Spiele nacheinander.

Und: Erstmals seit Ende Oktober erzielte Edmonton kein Tor. Kings-Torhüter David Rittich wehrte alle 26 Schüsse der Oilers ab.

Greig verärgert die Maple Leafs

Die Ottawa Senators und Tim Stützle (ohne Scorerpunkt) haben ihren Positivlauf mit dem 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) gegen die Toronto Maple Leafs ausgebaut. Die Kanadier sind trotz des dritten Erfolgs in Serie im Osten weiterhin auf dem vorletzten Platz und besitzen nur noch wenige Chancen auf die Playoffs. Unschöne Szenen gab es Sekunden vor dem Spielende, als Ridly Greig einen Emptynetter per Schlagschuss zum Endstand veredelte - was die verärgerten Maple Leafs als Unsportlichkeit deuteten. Morgan Reilly schnappte sich den Schützen und schickte ihn mit einem hohen Crosscheck aufs Eis.

"Die Art und Weise hat uns nicht gefallen", erklärte Torontos Kapitän John Tavares danach. Sein Kollege Reilly bekam unterdessen eine Major Penalty für sein Verhalten. Anschließend schickten die Maple Leafs ihren Enforcer Ryan Reaves zum letzten Bully, um noch mehr Streitereien anzuzetteln. Die Referees verhinderten dies, indem sie schnell dazwischengingen.

Seiders Red Wings siegen in OT - "Ovi" trifft wieder

Nur noch geringe Aussichten auf die Playoffs haben die Buffalo Sabres, erst recht nach dem 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) gegen die St. Louis Blues. J.J. Peterka und seine Teamkollegen haben mit 22 Siegen deutlich zu wenige eingefahren im bisherigen Saisonverlauf.

Vize-Weltmeister Moritz Seider ist mit den Detroit Red Wings weiter auf Playoff-Kurs. Im Duell mit den Vancouver Canucks setzte sich das Team des deutschen Top-Verteidigers nach Verlängerung mit 4:3 (1:0, 0:3, 2:0, 1:0) durch. Jake Walman sorgte in der Extraspielzeit nach 23 Sekunden für den 27. Saisonsieg der Red Wings.

Torhüter Philipp Grubauer saß wie zuletzt immer auf der Bank der Seattle Kraken, die den Philadelphia Flyers mit 2:3 (1:2, 0:0, 1:1) unterlagen. Der Rosenheimer hat wegen einer Unterkörperverletzung seit dem 9. Dezember nicht mehr gespielt.

Beim 3:0-Sieg der Washington Capitals bei den Boston Bruins erzielte der russische Superstar Alex Ovechkin in den Schlusssekunden per Emptynetter sein 834. NHL-Tor und verkürzte weiter auf den in der ewigen Bestenliste führenden Wayne Gretzky (894).