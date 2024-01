Löwen legen nach: Reinthaler kommt aus Wiesbaden

Der abstiegsbedrohte Drittligist 1860 München hat im Kampf um den Klassenerhalt weiter aufgerüstet. Von Zweitligist Wiesbaden wechselt Innenverteidiger Max Reinthaler nach Giesing.

Reinthaler lief seit dem Sommer 2022 für den SV Wehen Wiesbaden auf und war mit den Hessen in der vergangenen Saison ins Unterhaus aufgestiegen. Nachdem der 28-Jährige in der Aufstiegssaison noch in 30 Partien auf dem Platz gestanden hatte, absolvierte er in der laufenden Spielzeit lediglich ein Ligaspiel für den SVWW. In diesem hatte er ausgerechnet den Last-Minute-Ausgleich gegen Bundesliga-Absteiger Schalke erzielt.

Der Südtiroler hatte vor seiner Zeit in Wiesbaden in Deutschland bereits bei der Zweitvertretung des FC Augsburg, Hansa Rostock und dem FSV Zwickau auf dem Rasen gestanden. Insgesamt bringt er die Erfahrung aus 94 Drittliga-Einsätzen mit nach Giesing. Für seinen Jugendverein Udinese Calcio verbuchte Reinthaler in der Saison 2012/13 zudem einen Einsatz in der Europa League.

Der Innenverteidiger ist voller Vorfreude auf seine Zeit bei 1860: "Ich durfte sowohl mit Augsburg II, als auch mit Hansa Rostock und dem FSV Zwickau im Grünwalder Stadion auflaufen. Leider waren die Ränge coronabedingt zweimal nur halb gefüllt. Ich freue mich sehr darauf, nun die volle Wucht des Stadions im Löwen-Trikot erleben zu dürfen."

Reinthaler nach Nankishi zweiter Winterneuzugang

Der Geschäftsführer Sport des TSV, Dr. Christian Werner, äußert sich in einer Vereinsmitteilung wie folgt zum Neuzugang: "Mit seiner Erfahrung wird er uns sofort weiterhelfen, sowohl auf als auch neben dem Platz. Zudem erhalten wir durch ihn taktisch weitere Möglichkeiten und sind somit auch in diesem Mannschaftsteil für unsere Konkurrenten noch schwerer auszurechnen. Mein herzlicher Dank geht an den SV Wehen Wiesbaden und die Verantwortlichen für die angenehmen Gespräche und die hochprofessionelle Zusammenarbeit."

Nachdem mit Reinthaler ein zusätzlicher Verteidiger nach Giesing kommt, hatte 1860 vorher mit Abdenego Nankishi bereits einen zweitligaerfahrenen Flügelstürmer geholt. Der 21-Jährige war zuletzt von Werder Bremen an Heracles Almelo verliehen.

Aktuell belegen die Löwen lediglich Platz 14 in der 3. Liga und haben zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Die nächste Chance auf Punkte im Kampf gegen den Abstieg bietet sich den Münchnern im Auswärtsspiel am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC Erzgebirge Aue.