Leihe in Almelo beendet: Werderaner Nankishi stürmt jetzt für 1860

Der TSV 1860 München hat sich im Angriff mit einem zweitligaerfahrenen Flügelstürmer verstärkt. Von Heracles Almelo kommt Abdenego Nankishi nach Giesing.

Der 21-jährige Nankishi war von Werder Bremen an Almelo ausgeliehen. Diese Leihe wurde vorzeitig beendet, sodass dem Transfer nach München nichts mehr im Wege stand. Der Außenstürmer erhält bei den Löwen die Rückennummer 14 und ein Arbeitspapier, das bis zum 30. Juni diesen Jahres Gültigkeit hat.

Ausgebildet wurde der Deutsch-Angolaner ab 2014 im NLZ der Werderaner, bestritt fortan DFB-Länderspiele in der U 17, U 19 und U 20 und kam für die Bremer in der 2. Bundesliga zu sechs Einsätzen.

Im August 2022 wechselte Nankishi dann auf Leihbasis zu Heracles Almelo in die niederländische Keuken Kampioen Divisie und stieg am Saisonende als Meister in die Eredivisie auf. In der laufenden Spielzeit gelangen ihm bei zehn Punktspiel-Einsätzen drei Tore, hinzu kam ein Assist.

Schnelligkeit und Zug zum Tor

"Wir freuen uns, dass wir mit Abdenego einen hochinteressanten jungen Spieler nach München holen können und danken dem SV Werder Bremen für eine sehr unterstützende und professionelle Zusammenarbeit", sagte Dr. Christian Werner, Geschäftsführer Sport des TSV, bei der Vorstellung des ersten Winterneuzugangs der Löwen. Nankishi habe "eine extreme Durchsetzungsfähigkeit, einen tollen Charakter und ist durch seine Polyvalenz, seine Schnelligkeit und seinen Zug zum Tor eine absolute Bereicherung".

Nankishi begründete seine Entscheidung: "Der TSV 1860 München ist ein klangvoller Name im deutschen Fußball. Ich freue mich auf das neue Umfeld und die Erfahrung in München. Durch den Wechsel erwarte ich für mich persönlich mehr Spielzeit und damit einen weiteren Entwicklungsschritt in meiner Laufbahn."

1860, das für die Defensive am Mittwoch auch Max Reinthaler vom Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden unter Vertrag nahm, belegt vor dem Auswärtsspiel am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC Erzgebirge Aue Tabellenplatz 14 im Drittliga-Klassement - bei lediglich zwei Punkten Vorsprung zur Abstiegszone.