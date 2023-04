Löwen bangen um Minimalziel: DFB-Pokal-Qualifikation rückt in weite Ferne

Die Aufstiegshoffnungen wurden im Lager von 1860 München schon vor einer Weile begraben. Nun müssen die Löwen aber sogar um das Minimalziel bangen, die Qualifikation für den DFB-Pokal. Auswirkungen auf die Zukunft von Trainer Maurizio Jacobacci scheint das aber nicht zu haben.

Vor gut einer Woche hatte 1860-Präsident Robert Reisinger die Qualifikation für den DFB-Pokal als "noch machbar" angesehen, immerhin reicht den Löwen Tabellenplatz fünf, um das Minimalziel dieser verkorksten Saison zu erreichen. Normalerweise qualifizieren sich die vier besten Teams der dritten Liga automatisch für den DFB-Pokal, der aktuell drittplatzierte SC Freiburg II ist im Pokal allerdings nicht spielberechtigt.

Vor dem vergangenen 32. Spieltag betrug der Rückstand auf den begehrten fünften Rang sieben Zähler, nach dem Wochenende sind die Chancen der Löwen auf den DFB-Pokal jedoch weiter gesunken. 1860 verlor sein Auswärtsspiel am Samstag gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 0:2, tags zuvor gewann der 1. FC Saarbrücken gegen Dresden (2:0). Damit beträgt der Rückstand auf Platz fünf für die Münchner nun satte zehn Punkte bei noch sechs ausstehenden Spielen.

Rechnerisch ist natürlich noch alles möglich, doch in der Praxis müsste sich 1860 im Saisonendspurt an drei Teams vorbeischieben (Mannheim, Osnabrück und Dresden), um die Qualifikation für den DFB-Pokal einzutüten. Der Weg über den Landespokal ist bereits versperrt, dort verlor München im Viertelfinale bei Regionalligist FV Illertissen. In den vergangenen 30 Jahren waren die Löwen nur zweimal nicht im Pokal dabei, 1993/94 und 2019/20.

Jacobacci vor Vertragsverlängerung bei den Löwen

Gegen Wiesbaden wurde laut Trainer Maurizio Jacobacci offensichtlich, warum der Gegner auf Rang zwei liegend zu den Spitzenmannschaften der Liga gehört und 1860 eben nicht. "Man sieht die Abgeklärtheit von Wehen Wiesbaden", meinte der 60-Jährige. Die Hausherren hätten den Löwen "aus einer sattelfesten Abwehr wenig Freiräume gegeben", daran habe sich seine Elf die Zähne ausgebissen. "Das ist schade, denn wir waren auf Augenhöhe und hätten sicherlich einen Zähler erreichen können."

Nach zuvor zwei Siegen in Folge kassierte München somit wieder einen Rückschlag, der auch finanzielle Auswirkungen haben könnte. In der aktuellen Saison erhielten alle Teilnehmer an der ersten Runde des DFB-Pokals knapp 210.000 Euro, auf diese Zusatzeinnahmen muss 1860 im Sommer voraussichtlich verzichten. Der neue Etat soll wohl ohnehin von bisher 6,3 Millionen Euro auf 4,5 Millionen Euro gesenkt werden, all das macht die jüngst von Investor Hasan Ismaik gewünschten Vertragsverlängerungen mit Leistungsträgern wie Marius Wörl, Yannick Deichmann oder Joseph Boyamba nicht einfacher.

Auf die Zukunft von Jacobacci scheint das drohende Verpassen des Minimalziels aber keine Auswirkungen zu haben. Nach dem Spiel in Wiesbaden wollte er sich nicht zu seinem Vertrag äußern ("Ich muss das Spiel erstmal verdauen"). Alle Anzeichen deuten aber auf eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags hin, die Unterschrift erfolgt womöglich schon in dieser Woche.