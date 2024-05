Löst Motta Allegri bei Juventus ab?

Zwar durfte Juventus Turin am Mittwochabend den Triumph im italienischen Pokal bejubeln, davon abgesehen spielt die "Alte Dame" allerdings eine enttäuschende Saison. Seit fünf Ligaspielen warten die Turiner bereits auf einen Ligasieg und liegen als Vierter 25 Punkte hinter Meister Inter Mailand. Trainer Massimiliano Allegri steht deshalb in der Kritik - und könnte, so berichtet unter anderem die "Gazzetta dello Sport", nach der Saison durch Thiago Motta beerbt werden. Der Ex-Profi trainiert aktuell Italiens Überraschungsteam FC Bologna, mit dem er punktgleich vor Juve auf Platz drei liegt.