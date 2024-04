Lizenz beantragt: Teutonia Ottensen will in der Regionalliga bleiben

Der FC Teutonia Ottensen will auch in der bevorstehenden Saison Regionalliga-Fußball spielen, das gab der Klub am späten Donnerstagabend bekannt und räumt damit Spekulationen über einen Rückzug aus der 4. Liga beiseite.

Enge Regionalliga-Zweikämpfe (wie hier zwischen Fabian Graudenz und Drilon Demaj) wird es in Ottensen auch in der nächsten Saison geben. IMAGO/Nordphoto

In den letzten Tagen wurde in und um Hamburg über einen möglichen Rückzug des FC Teutonia Ottensen aus der Regionalliga Nord spekuliert. Nun hat der Klub von der Kreuzeiche doch noch fristgerecht die Unterlagen zur Lizenzierung für die 4. Liga eingereicht, das teilten die Hamburger am späten Donnerstagabend auf seiner Homepage mit.

"Wir freuen uns, dass wir im Sommer in unsere fünfte Regionalliga-Saison in Folge gehen. Mit der Einreichung der Unterlagen haben wir jetzt für Planungssicherheit gesorgt. Wir wollen die verbleibenden Spiele so positiv wie möglich gestalten, viele Punkte holen und am 25. Mai unser drittes Pokalfinale gewinnen, um auch nächste Saison wieder im DFB-Pokal spielen zu können", wird Liborio Mazzagatti, 1. Vorsitzender, auf der Homepage zur Einreichung der Unterlagen zitiert.

Auf Mazzagatti, der in Personalunion auch Sportlicher Leiter ist, wartet in den nächsten Wochen und Monaten auch nach der Meldung für die Regionalliga viel Arbeit. Bisher hat nur ein Spieler einen Vertrag für die kommende Runde. Und auch wer den Regionalligisten trainieren wird, ist aktuell noch unklar.

Ziele erneut weit verfehlt

Die Teutonen, die seit längerem die 3. Liga als Ziel ausgerufen haben, hinken auch in dieser Spielzeit den eigenen Ansprüchen erneut meilenweit hinterher und haben bereits 21 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus Hannover - in Summe heißt das derzeit Platz 7. Zudem wurde mit Dominik Glawogger der nächste Trainer verschlissen. Einzig im Landespokal performt Ottensen regelmäßig. Dort ist der Hamburger Stadtteil-Klub seit 22 Spielen in Folge ungeschlagen. Im bereits erwähnten Finale wartet nun der USC Paloma, der in der Oberliga Hamburg derzeit ebenfalls den 7. Rang belegt.