Teutonia Ottensen: Auch Glawogger überlebt keine ganze Regionalliga-Saison

Der FC Teutonia Ottensen trennt sich von Dominik Glawogger. Immanuel Höhn wird neuer Cheftrainer der Kreuzkirchler.

Der FC Teutonia Ottensen hat es schon wieder getan. Auch Dominik Glawogger wird die Saison an der Kreuzkirche nicht beenden. Am Dienstag gab der Klub in einer Pressemeldung die Trennung vom 33-jährigen Österreicher bekannt, der erst zu Saisonbeginn übernahm. "Der FC Teutonia 05 geht mit einem veränderten Trainerteam in die letzte Phase der Saison und trennt sich mit sofortiger Wirkung vom bisherigen Cheftrainer Dominik Glawogger." Bislang hat es in der Regionalliga noch kein 05-Coach geschafft, das Saisonende zu erleben. Der Letzte, dem dies in Ottensen gelang, war 2018/19 Sören Titze - damals noch in der Oberliga Hamburg.

Höhn wird Nachfolger

Dabei verliefen die Vorbereitung durch die Kooperation mit dem Hamburger SV und die Testspiele eigentlich glänzend. Es gab kaum Verletzungssorgen, die Aufholjagd schien mit dem Start beim Tabellenschlusslicht vorprogrammiert - und dann holte Teutonia aus den ersten drei Spielen von neun möglichen Punkten lediglich einen.

"Nach der sportlich durchwachsenen Hinrunde, hatten wir große Hoffnungen, dass sich das Team in der Winterpause stabilisiert und wir den Anschluss an die Spitzengruppe verringern können", wird Liborio Mazzagatti, sportlicher Leiter, in der Meldung zitiert. "Nach den ersten enttäuschenden Spielen im neuen Jahr sehen wir uns dazu gezwungen, diese Veränderung auf der Trainerposition vorzunehmen, um die nötige Stabilität zurückzugewinnen. Wir danken Dominik für seine Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", erklärt Mazzagatti die Gründe für die Trennung von Glawogger.

Einen Nachfolger hat Teutonia Ottensen bereits gefunden. Der Cheftrainer-Posten wird intern besetzt. "Immanuel Höhn wird neuer Cheftrainer der Kreuzkirchler und wird gemeinsam mit Andre Trulsen und Nils Segelken das Trainerteam bilden. Der 32-Jährige ist Inhaber der DFB B+ Lizenz und wird schon am Mittwoch gegen Phönix Lübeck auf der Bank sitzen", heißt es in der Meldung. Ob Höhn als Spielertrainer fungieren wird oder sich künftig nur noch auf seine Traineraufgaben fokussieren wird, ließ der Regionalligist offen.