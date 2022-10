Liverpool muss auf Alexander-Arnold und Matip verzichten

Vor dem Prestige-Duell mit Manchester City hat der FC Liverpool mit Verletzungspech zu kämpfen: Neben Luis Diaz fallen nun auch Trent Alexander-Arnold und Joel Matip aus.

Die 2:3-Niederlage gegen den FC Arsenal war nicht nur aus sportlicher Sicht bitter für den FC Liverpool: Mit Trent Alexander-Arnold und Joel Matip haben sich zwei weitere Spieler in der Premier-League-Partie verletzt. Es sind die nächste personellen Sorgen für Jürgen Klopp neben Luis Diaz, der sich gegen die Gunners am Knie verletzte und wohl bis zur Winterpause ausfallen wird.

Verletzungspech zur Unzeit: Am Wochenende kommt City

Medienberichten zufolge verletzte sich Alexander-Arnold gegen Arsenal am Knöchel, Innenverteidiger Matip an der Wade. Beide sollen demnach rund zwei Wochen ausfallen. Verpassen werden die beiden damit nicht nur die Champions-League-Begegnung mit den Glasgow Rangers am Mittwoch (21 Uhr, LIVE bei kicker), sondern auch den Premier-League-Kracher gegen Manchester City am kommenden Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Die Verletzungsmisere kommt für Klopp und seine Reds zur Unzeit: Bislang konnte der LFC, aktuell auf Platz zehn der Tabelle, nur zwei von acht Ligaspielen gewinnen. In der Champions League ist Liverpool mit sechs Punkten derzeit Gruppenzweiter hinter der SSC Neapel (neun Zähler).