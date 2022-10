Nächste schlechte Nachricht für Liverpool: Luis Diaz fällt wohl länger aus

Beim FC Liverpool läuft es derzeit alles andere als gut. Nun hat sich auch noch Luis Diaz laut Medienberichten schwerer verletzt.

Es ist noch nicht die Saison von Jürgen Klopp und seinen Reds: Der FC Liverpool rangiert nach neun Spielen lediglich im Mittelfeld der Premier-League-Tabelle, nach zuletzt immerhin drei Pflichtspielen ohne Niederlage verlor der LFC am Sonntag bei Spitzenreiter FC Arsenal - und zwar nicht nur die Begegnung mit 2:3.

Sechs bis acht Wochen Zwangspause drohen

In der 42. Minute wurde der Kolumbianer Luis Diaz nach einer Kollision mit Thomas ausgewechselt und durch Roberto Firmino ersetzt. Mittlerweile ist auch bekannt, wieso: Der Flügelflitzer der Reds hat sich scheinbar schwerer am Knie verletzt.

Übereinstimmenden Medienberichte zufolge soll Diaz fortan sechs bis acht Wochen lang fehlen, dies vermeldete auch "The Athletic" und berief sich auf eine angeblich erfolgte medizinische Untersuchung.

OP scheinbar nicht notwendig

Diaz soll demnach zwar nicht am Knie operiert werden müssen, doch würde bis zur WM-Pause Mitte November beim FC Liverpool fehlen, satte zehn Spiele über. Der Kolumbianer stand in dieser Saison bislang fast immer in der Startelf der Reds und schoss neben drei Toren in England eines in der Königsklasse. Der nächste Einsatz für Diaz scheint erst Ende Dezember bei Aston Villa und LFC-Legende Steven Gerrard möglich.