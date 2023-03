Dank Doppelschlag auf Platz sechs: Van Dijk und Salah erlösen Liverpool

Der FC Liverpool hat die Nachholpartie des 7. Spieltags gegen die Wolverhampton Wanderers mit 2:0 gewonnen. Ein Doppelschlag nach der Pause erlöste die Reds, die auf Platz sechs kletterten.

Brachte den FC Liverpool in Führung: Virgil van Dijk. IMAGO/Propaganda Photo

Nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Crystal Palace ließ Jürgen Klopp ein wenig rotieren, Robertson und Gakpo erhielten eine Pause. Tsimikas und Elliott durften dafür von Beginn an ran - und Letzterer hatte Liverpools größte Chancen im ersten Durchgang. Nach einer Flanke von Darwin köpfte der junge Engländer knapp vorbei (40.), kurz darauf kratzte José Sa Elliotts Aufsetzer aus dem Eck (45.+2).

Ansonsten spielte sich das Geschehen weitgehend zwischen den Strafräumen ab, die Wolves waren präsent in den Zweikämpfen und konnten den LFC damit immer wieder nerven. Selbst gefährlich wurden die Gäste nur zu Beginn, Moutinhos Schuss lenkte Alisson um den Pfosten (4.).

Darwins Treffer zählt nicht

Auch im zweiten Durchgang agierte Liverpool im letzten Drittel lange Zeit schwerfällig, die Wolves hatten kaum Mühe in der Defensive. Ein harmloser Schuss von Elliott war kein Problem für José Sa (55.), der kurz darauf aber das erste Mal geschlagen war: Nach einem Solo von Jota traf Darwin aus spitzem Winkel, das Tor wurde aber wegen einem vorausgegangenen Offensivfoul von Jota zurückgenommen.

Liverpool investierte nun deutlich mehr und wurde dafür auch belohnt. Zunächst parierte José Sa noch gegen van Dijk, den Nachschuss drückte der Niederländer nach Vorlage von Jota aber letztlich über die Linie (73.). Gleiches galt vier Minuten später für Salah, der nach starkem Sprint von Tsimikas mit dem rechten Knie für den Doppelschlag sorgte.

Damit war die Partie entschieden, von den Wolves kam in den letzten Minuten nichts mehr. Durch den Dreier springt Liverpool auf Platz sechs, am kommenden Wochenende (Sonntag, 17.30 Uhr) steht das prestigeträchtige Duell mit Manchester United an.