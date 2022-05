Nur 1:1 gegen die Spurs: Liverpool strauchelt im Meisterrennen

Der FC Liverpool muss einen Rückschlag im Meisterrennen hinnehmen. Die Reds kamen trotz Dauerdruck und spielerischer Überlegenheit gegen Tottenham nicht über ein 1:1 hinaus - und blicken nun bang am Sonntag nach Manchester.

Liverpool konnte am Samstagabend gegen die Tottenham Hotspur Tabellenführer Manchester City mit einem Sieg unter Druck setzen - und dementsprechend gingen es die Reds auch an. Vom Anstoß weg machten die Hausherren Druck, drängten die Spurs tief in deren Hälfte und pressten nach Ballverlust extrem.

Den ersten richtigen Abschluss setzten aber die Gäste, die sich nach sieben Minuten erstmals aus der Umklammerung lösen konnten. Alisson war aber sowohl bei Kanes Flanke, als auch bei Bentancurs Distanzversuch auf dem Posten.

Dauerdruck der Reds

Danach zogen sich die Spurs mitunter weit zurück und verdichteten die Räume geschickt. Der Druck der Reds wurde zwar wieder stärker, aber aus dem Spiel heraus, tat sich Liverpool schwer, zu Chancen zu kommen. Und wenn, dann war Lloris wachsam. Der Keeper wischte eine verunglückte Kopfballabwehr von Sessegnon gerade noch vor Salah weg (28.) und parierte auch Luis Diaz' Distanzschuss (42.).

Aluminium-Treffer auf beiden Seiten

Die dickste Möglichkeit der Reds in der ersten Hälfte hatte van Dijk nach einem Eckball. Der Verteidiger scheiterte mit dem Kopf an der Latte (39.). Die offensiven Ausflüge der Spurs waren deutlich dosierter, Höjbjerg traf kurz vor der Pause ebenfalls Aluminium, den linken Pfosten (42.).

Son schockt die Reds

Auch in den zweiten Durchgang starteten die Reds mit viel Druck, die Spurs hielten aber erneut stand - und befreiten sich diesmal besser. Kane hatte vor dem Strafraum zu viel Platz, nahm links den aufgerückten Sessegnon mit und dieser hatte im Strafraum den Blick für Son, der mit seinem 20. Saisontor die überraschende Führung erzielte (56.).

Luis Diaz gleicht aus

Liverpool rannte auch danach weiter an, biss sich aber weiter an der Spurs-Defensive die Zähne aus. Immer wieder warf sich ein Gästespieler in die Schussbahn und blockte entscheidend. Bentancur hatte dabei Pech, dass durch seinen Klärungsversuch Luis Diaz' Distanzschuss ins eigene Netz zum 1:1-Endstand abgefälscht wurde (74.).

Zu mehr Zählbarem kamen die Reds aber nicht mehr und müssen nun den Blick bang nach Manchester richten, wo City am Sonntag (17.30 Uhr LIVE! bei kicker) gegen Newcastle die Chance hat, den Vorsprung auf drei Zähler auszubauen.