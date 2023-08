Nach Fehlstart: Darmstadt unterliegt Liverpool im letzten Test

Der SV Darmstadt 98 hat gegen den FC Liverpool die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt mit 1:3 verloren. Nach einem schwachen Beginn hielten die Lilien gegen die Reds über weite Strecken gut mit.

Zur Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt gegen den FC 08 Homburg am Montag kommender Woche im DFB-Pokal testete der SV Darmstadt gegen einen großen Gegner - den FC Liverpool. In Preston, an der Anfield Road konnte wegen Bauarbeiten nicht gespielt werden, erwischten die Darmstädter, bei denen Trainer Torsten Lieberknecht mit Klarer (Fortuna Düsseldorf), Nürnberger (1. FC Nürnberg) und Hornby (Stade Reims) drei Neuzugänge von Beginn an aufbot, aber einen Fehlstart.

Liverpool um Trainer Jürgen Klopp bestrafte die in den Anfangsminuten überforderten Lilien mit dem bekannten aggressiven Pressing eiskalt. Nach einer Ecke von Neuzugang Szoboszlai (RB Leipzig), neben seinem Mittelfeldpartner Mac Allister (Brighton & Hove Albion) einziger Neuzugang in der LFC-Startelf, schob Salah die Kugel aus kurzer Distanz zur Führung über die Linie (5.).

Salah und Diogo Jota bestrafen anfangs überforderte Darmstädter

Der Ägypter war auch drei Minuten später am zweiten Tor entscheidend beteiligt. Nach Schuhens Zuspiel verlor Zimmermann den Ball gegen Salah, der 31-Jährige legte quer und Diogo Jota erhöhte (8.). Die Darmstädter Generalprobe drohte ordentlich schiefzugehen - doch mit dem ersten Vorstoß verkürze Honsak: Manu hebelte mit seinem langen Ball die Viererkette der Nordengländer aus - sein Sturmkollege ließ Alisson im Eins-gegen-eins keine Chance (10.).

Spätestens mit dem Anschlusstreffer waren die Lilien in der Partie angekommen - Zimmermann verpasste mit seinem Dropkick haarscharf den Ausgleich (17.). In der Defensive ließen die Lilien derweil bis zur Pause nur selten Großchancen des Favoriten zu. Gakpo scheiterte gleich zweimal aus der Distanz, ebenso seine Teamkollegen Luis Diaz (38.) und Mac Allister (43.).

Schnellhardt zögert zu lange - Luis Diaz setzt sehenswert den Schlusspunkt

Nach dem Seitenwechsel hatte Schnellhardt nach Ablage von Mehlem den Ausgleich auf dem Fuß - der eingewechselte Mittelfeldspieler brauchte im Sechzehner vor Alisson jedoch zu lange. Ganz anders Luis Diaz auf der Gegenseite: Der Angreifer kam im richtigen Moment nach einer Szoboszlai-Ecke am ersten Pfosten kurz und verlängerte den Ball in der Luft elegant mit dem Außenrist ins Tor (59.).

Nach der Stundenmarke wechselten beide Trainer, die sich aus sechs gemeinsamen Jahren als Spieler beim 1. FSV Mainz 05 gut kennen, munter durch. Liverpool bestimmte das Geschehen und machte über den eingewechselten Linksverteidiger Tsimikas Druck, verpasste allerdings in Person von Darwin (62., 84.), Elliott (65.) und Gomez (84.) den vierten Treffer. Da es auch den Flachschüssen von Mehlem (79.) und Nürnberger (87.) an Präzision fehlte, blieb es letztlich beim insgesamt verdienten 3:1-Erfolg für die Reds.

Nach der erfolgreichen Generalprobe startet Liverpool am Sonntag (17.30 Uhr) beim FC Chelsea in die Premier-League-Saison 2023/24. Einen Tag später (18 Uhr) gastiert Darmstadt in der ersten DFB-Pokal-Runde beim FC 08 Homburg.