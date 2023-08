Liverpool erneut ausgestochen: Lavia komplettiert Chelseas Luxus-Mittelfeld

Der FC Chelsea hat einmal mehr in großem Stil auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sein Mittelfeld verstärkt. Für Romeo Lavia, den auch der FC Liverpool gerne gehabt hätte, blättern die Blues über 60 Millionen Euro hin.

Erst 19 Jahre jung: Romeo Lavia. IMAGO/Every Second Media

Die letzten Jahre seiner fußballerischen Ausbildung hat Romeo Lavia bei Manchester City genossen, nach einem wertvollen Entwicklungsjahr bei Absteiger FC Southampton ist es aber ein anderer Großklub der Premier League, der sich den 19 Jahre alten Belgier kostspielig unter den Nagel gerissen hat. Dem Vernehmen nach 62 Millionen Euro Sockelablöse blättert der FC Chelsea für den hochveranlagten defensiven Mittelfeldspieler hin, wozu noch bis zu sechs Millionen Euro an Boni kommen könnten.

Lavia, der bereits ein A-Länderspiel für die belgische Nationalmannschaft bestritten hat, hat einen Siebenjahresvertrag unterschrieben und dürfte im Mittelfeld von Trainer Mauricio Pochettino Stammspieler werden - neben Weltmeister Enzo Fernandez (kam im Januar für 121 Millionen Euro von Benfica aus Lissabon) und Moises Caicedo, den die Blues zuletzt für bis zu 133 Millionen Euro aus Brighton losgeeist haben. Durch diverse Boni könnte der Ecuadorianer Arsenals Declan Rice als Premier-League-Rekordtransfer ablösen.

Liverpool schaut wieder in die Röhre

Wie bei Caicedo haben sich die Blues im Werben um Lavia, der sich auf "ein spannendes Projekt" freut, erneut gegen den sehr interessierten FC Liverpool durchgesetzt - obwohl Chelsea 2023/24 nicht an einem europäischen Wettbewerb teilnimmt. Die Reds spielen zumindest in der Europa League. Sollten die Blues Lavia bereits am Sonntag im Londoner Liga-Duell bei West Ham (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) einsetzen wollen, müssten sie ihn bis Freitagnachmittag bei der Liga registrieren.

Chelseas nächste Transferoffensive ist damit nach Caicedo, Christopher Nkunku (von RB Leipzig), Axel Disasi (von AS Monaco), Torhüter Robert Sanchez (von Brighton) oder Nicolas Jackson (vom FC Villarreal) um einen weiteren Spieler reicher. Zu einer Verpflichtung von Michael Olise kommt es hingegen nicht. Der 21-jährige Flügelspieler, der mit einem Wechsel zum CFC in Verbindung gebracht worden war, hat bei Crystal Palace einen neuen Vierjahresvertrag unterschrieben.