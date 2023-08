Für bis zu 133 Millionen Euro: Chelsea schnappt Liverpool Caicedo weg

Der FC Chelsea hat den millionenschweren Transfer von Moises Caicedo (21) ins Ziel gebracht. Brightons Arbeit zahlt sich einmal mehr aus - der FC Liverpool geht leer aus.

Die Premier League staunt über ihren neuen Transferrekord - doch eigentlich ist es gar keiner: Der FC Chelsea hat zwar in einem 133-Millionen-Euro-Deal Moises Caicedo verpflichtet, davon gehören dem Vernehmen nach aber umgerechnet "nur" 116 Millionen Euro zur Sockelablöse. Damit wäre der 21 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler sowohl in der Premier League als auch beim FC Chelsea zweitteuerster Neuzugang der Geschichte - nach Weltmeister Enzo Fernandez, der im Winter etwa 121 Millionen Euro gekostet hatte.

Mehr zum thema Klopps Chelsea-Seitenhieb wegen Caicedo

Nach langen, zähen Verhandlungen unterschrieb Caicedo nun bis 2031 bei den Blues, die damit auch den FC Liverpool ausstachen. Die Reds hatten sich angeblich bereits mit Brighton auf eine Ablöse geeinigt, nicht aber mit Caicedo selbst. Im vergangenen Winter hatte sich bereits der FC Arsenal die Zähne an einer Verpflichtung des Ecuadorianers die Zähne ausgebissen.

"Ich musste nicht lange überlegen, als mich Chelsea angerufen hat", sagte Caicedo nach seiner Unterschrift. "Es ist ein wahrgewordener Traum und ich kann es kaum warten, mit dem Team durchzustarten."

Was Caicedo wertvoll macht

Bei den Blues schließt Caicedo (45 Premier-League-Spiele, zwei Tore) nun zum großen Teil die Lücke im Mittelfeld, die durch die Abgänge von N'golo Kanté (Al-Ittihad), Mateo Kovacic (ManCity) und Ruben Loftus-Cheek (AC Mailand) entstanden ist. Chelsea-Trainer Mauricio Pochettino darf sich mit Caicedo derweil auf einen Spieler freuen, der seine Qualitäten sowohl im tiefen Spielaufbau als auch im aggressiven Spiel gegen den Ball hat. Zusätzlich könnte Caicedo auch auf der rechten Defensivseite zum Einsatz kommen.

Neben Chelsea ist aber auch Brighton ein großer Gewinner des Transfers. Die Seagulls, die Caicedo Anfang 2021 für nur fünf Millionen Euro von Independiente del Valle verpflichtet hatten, machen dank bemerkenswerter Ausbildung und eiserner Verhandlungstaktik einmal mehr ein sattes Plus, auch wenn sie einen Teil der Ablöse an Independiente abtreten müssen. Nun sollen sie sich ihrerseits eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben. Schon in der vergangenen Saison hatte Brighton aus Ablösen über 130 Millionen Euro generiert und war dennoch erstmals auf einem Europapokalplatz gelandet.