Neuer Premier-League-Rekord: Arsenal macht Rice-Transfer offiziell

Arsenal hat den Rekordtransfer perfekt gemacht: Declan Rice kommt nach einem kostspieligen Poker von West Ham.

Declan Rice bleibt in London und in der Premier League: Nach neun Jahren bei West Ham United schließt sich der englische Nationalspieler "langfristig" Stadtrivale FC Arsenal an, der dafür so tief in die Tasche greift wie kein englischer Klub zuvor. Dem Vernehmen nach zahlen die Gunners umgerechnet rund 122 Millionen Euro, die über Boni weiter anwachsen können. Ihr bisheriger Rekordtransfer war Nicolas Pepé, der 2019 für etwa 80 Millionen Euro aus Lille gekommen war, die hohen Erwartungen aber nicht erfüllen konnte.

Das ist bei Rice, dem nun teuersten Briten der Fußballgeschichte, kaum zu erwarten. Der groß gewachsene zentrale Mittelfeldspieler gehört auf seiner Position inzwischen seit Jahren zu den Besten der Premier League und führte West Ham in der abgelaufenen Saison in der Europa Conference League als Kapitän zum ersten Europapokal-Titel seit 58 Jahren. Entsprechend viele Klubs waren hinter dem 24-Jährigen her, der ein lukratives Angebot zur Vertragsverlängerung bei den Hammers - nach offiziellen Angaben für 200.000 Pfund pro Woche (ca. 233.000 Euro) - abgelehnt hatte.

Xhaka machte Platz

Auch der FC Bayern hatte sich kurzzeitig Hoffnungen gemacht, in Rice den gesuchten defensiv denkenden Sechser zu finden, zog sich aber bald aus dem Wettbieten zurück. Stattdessen trieb Triple-Sieger Manchester City den Preis in die Höhe, ehe auch er ausstieg. Nun hofft Arsenal, das kürzlich schon Kai Havertz für rund 70 Millionen Euro vom FC Chelsea verpflichtete, in Rice einen wichtigen Baustein gefunden zu haben, um auch in der neuen Saison wieder um den Meistertitel zu konkurrieren und bei der Rückkehr in die Champions League eine gute Rolle zu spielen.

Platz für den Mann, der beim Vizemeister die Rückennummer 41 tragen wird, machte im Mittelfeld auch Granit Xhaka, der zu Bayer Leverkusen und damit zurück in die Bundesliga gewechselt ist.