Nach turbulenter Partie mit Slapstick-Eigentor: Leverkusen steht im Finale

Dank eines 2:2 gegen die AS Rom im Halbfinal-Rückspiel (Hinspiel 2:0) steht Bayer Leverkusen im Finale der Europa League - und wahrte zudem dank eines weiteren Tores in der Nachspielzeit seine Ungeschlagen-Serie.

Leverkusens Cheftrainer Xabi Alonso nahm im Vergleich zum 2:0-Erfolg im Hinspiel zwei Änderungen vor: Statt Stanisic und überraschend auch Wirtz (beide Bank) spielten Hofmann und Hlozek. Im Vergleich zum 5:1-Kantersieg in Frankfurt am Wochenende waren es sogar sechs Änderungen. Statt Hradecky, Kossounou, Andrich, Tella, Arthur und Schick (alle Bank) begannen Kovar, Tah, Hincapie, Frimpong, Grimaldo und Adli.

Roms Coach Daniele de Rossi veränderte seine Startelf im Vergleich zum Hinspiel auf drei Positionen: Karsdorp, Smalling und Dybala (alle Bank) wurden durch die Ex-Bundesliga-Spieler Angelino, Ndicka und Azmoun (Leihgabe der Leverkusener an die AS) ersetzt. Am Wochenende beim 1:1 gegen Juventus Turin hatten bei den Römern noch Kristensen, Llorente, Baldanzi und Dybala an Stelle von Spinazzola, Mancini, Azmoun und El Shaarawy gespielt.

Palacios an den Pfosten, Spinazzola muss raus

Beide Teams begannen hochkonzentriert und versuchten das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Die Roma überraschte dabei ein wenig mit der Maßnahme, dass El Shaarawy rechts als Teil einer sich immer wieder verschiebenden Fünferkette recht defensiv agierte. Die AS hatte durch den steilgeschickten Lukaku auch die erste gute Chance im Spiel, die Kovar indes gekonnt vereitelte (4.).

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte kippte das zunächst offene Geschehen aber immer mehr auf die Seite der Werkself. Palacios prüfte Svilar erstmals mit einem wuchtigen Schuss (16.), danach stand der Roma-Keeper immer häufiger im Blickpunkt. Der in Belgien aufgewachsene Serbe parierte einen Freistoß von Hlozek (24.) und hatte nach Palacios' Pfostentreffer Glück, dass ihm der Ball zwar an den Rücken prallte, aber Ndicka noch vor der Torlinie klärte (29.). Gegen Frimpong rettete Svilar dann wieder mit einer starken Parade (32.).

Pech hatten die Roma nach rund 20 Minuten, weil Spinazzola früh verletzt gegen Zalewski ausgetauscht werden musste.

Tah foult, Paredes stellt den Spielverlauf auf den Kopf

In der Schlussphase der ersten Hälfte wurde der Druck der Rheinländer immer größer. Svilar war gegen Adli einmal mehr auf dem Posten und hatte beim folgenden Nachschuss von Hlozek auch wieder ein wenig Glück (39.). Statt mit der Führung für Bayer ging es dann aber mit einem durchaus schmeichelhaften 1:0 für die Römer in die Pause. Denn Tah hielt Azmoun in der 41. Minute im eigenen Strafraum unnötig am Trikot fest. Den fälligen Elfmeter verwandelte Paredes sicher (43.). Die Hälfte des Vorsprungs aus dem Hinspiel war damit verspielt.

Nach der Pause ging die Partie im ähnlichen Stil weiter, wie die erste endete. Leverkusen hatte mehr vom Spiel, aber auch die Roma kam ab und an zu Chancen. Adli verzog nur hauchdünn (54.), El Shaarawy zwang Kovar zu einer Parade (59.), während im Gegenzug Hofmann einmal mehr an Svilar scheiterte (63.). Kurz darauf gab es - nach VAR-Eingriff und Video-Check - erneut Elfmeter für die Roma, nachdem Hlozek den Ball im eigenen Strafraum mit erhobener Hand spielte. Erneut verwandelte Weltmeister Paredes sicher (66.).

Mancini im Pech, Stanisic rettet die Serie

Den 2:0-Erfolg aus dem Hinspiel hatte Bayer verspielt. Doch Leverkusen spielte unverdrossen nach vorne. Adli verzog erneut knapp (73.). In der 83. Minute - Schick und der angeschlagene Wirtz waren gekommen - fiel der Anschlusstreffer nach einer Ecke: Svilar wurde von Mitspieler Smalling leicht behindert und unterlief so die Hereingabe von Grimaldo, die anschließend vom verdutzten Mancini ins eigene Tor prallte (83.).

Nun wollte Leverkusen auch die Serie ungeschlagener Spiele auf 49 ausbauen. Frimpong scheiterte noch an Svilar (87.), doch erneut tief in der Nachspielzeit - die angezeigte siebte und letzte Minute lief bereits - traf Stanisic mit einem Schlenzer noch zum 2:2 (90.+7).

Die Werkself ist in der Bundesliga am Sonntagabend (19.30 Uhr) in Bochum zu Gast, die Roma wenig später (20.45 Uhr) in Bergamo. Das Finale in der Europa League zwischen Leverkusen und Atalanta Bergamo, das sich im zweiten Halbfinale gegen Olympique Marseille durchsetzte, wird am 22. Mai in Dublin ausgetragen (Mittwoch, 21 Uhr).