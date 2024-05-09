Europa League

Europa League Liveticker

Atalanta
ATA
in 20 Min.
Marseille
MAR
Leverkusen
B04
in 20 Min.
Roma
ROM
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Europa League 2023/24, Halbfinale
Bayer 04 Leverkusen
Leverkusen
Deutschland
in 20 Min.
AS Rom
Roma
Italien

Hinspiel: 2:0

20:35 Uhr
Schon in Rom nach dem 2:0 in Hinspiel mahnte Xabi Alonso, dass das Duell mit den Giallorossi nicht entschieden sei - und wiederholte dies in dieser Woche noch einmal: "Morgen wird es eine andere Sache, das ist ein europäisches Halbfinal-Rückspiel. Da brauchen wir eine andere Mentalität, einen anderen Fokus." Sein Team sei in einer "gefährlichen Situation", denn ein Tor könne "das Mindset schnell ändern".
20:02 Uhr
Die Giallorossi spielten am Wochenende in einem Topspiel der Serie A gegen Juventus Turin. Beim 1:1 im Stadio Olimpico hatte de Rossi mit Kristensen, Llorente, Baldanzi und Dybala vier Spieler von Beginn an aufgeboten, die heute durch Spinazzola, Mancini, Azmoun und El Shaarawy ersetzt werden.
19:57 Uhr
Bei den Römern tauscht Trainer Daniele de Rossi im Vergleich zum Hinspiel dreimal. Karsdorp, der im Hinspiel das 1:0 Wirtz unfreiwillig mit einem Fehlpass eingeleitet hatte, Smalling und auch Dybala (alle Bank) werden durch die Ex-Bundesliga-Spieler Angelino, Ndicka und Azmoun (Leihgabe der Leverkusener an die AS) ersetzt.
19:52 Uhr
Im Vergleich zum 5:1-Erfolg am Wochenende rotiert Xabi Alonso bei Bayer auf sechs Positionen, verzichtet in seiner Startelf überraschend aber auf Wirtz (Bank). Statt Hradecky, Kossounou, Andrich, Tella, Arthur und Schick (alle Bank) beginnen Kovar, Tah, Hincapie, Frimpong, Grimaldo und Adli. Im Vergleich zum Hinspiel (2:0) sind dies zugleich zwei Wechsel. Dort hatten Wirtz und Stanisic statt Hofmann und Hlozek begonnen, die heute in der Startelf stehen.
19:41 Uhr
"Wir haben das Gefühl, das wir letztes Jahr hatten, nicht vergessen", meinte Xabi Alonso vor der heutigen Partie - und spielte damit darauf an, dass die Werkself vor einem Jahr nach einem 0:1 in Rom und 0:0 zu Hause im Rückspiel im Halbfinale der Europa League an eben jenem Gegner aus Italien gescheitert war. "Diese Energie müssen wir für uns nutzen", forderte der Bayer-Coach daher vor dem heutigen Spiel.
19:38 Uhr
Im Halbfinal-Hinspiel feierte Bayer Leverkusen einen 2:0-Erfolg auf dem Weg in Richtung Europa-League-Finale in Dublin am 22. Mai (Mittwoch, 21 Uhr). Am Donnerstagabend gastiert die AS Rom im Rückspiel beim neuen Deutschen Meister.

Liveanimation

Begegnungen

Atalanta
Atalanta
in 20 Min.
Marseille
Marseille
Leverkusen
Leverkusen
in 20 Min.
Roma
Roma

Aufstellung

Kovar - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, G. Xhaka, Palacios, Grimaldo, Adli - Hofmann, Hlozek

Reservebank:
Hradecky (Tor), Lomb (Tor), Arthur, Kossounou, Stanisic, Andrich, Puerta, Wirtz, Boniface, Borja Iglesias, Schick, Tella

Trainer:
Alonso Olano

Svilar - Spinazzola, Ndicka, Mancini, Angelino - Paredes, Cristante, Lo. Pellegrini, Azmoun, El Shaarawy - R. Lukaku

Reservebank:
Rui Patricio (Tor), Celik, Karsdorp, Llorente, Smalling, Aouar, Baldanzi, Bove, Renato Sanches, Zalewski, Abraham, Dybala

Trainer:
de Rossi

Taktische Aufstellung