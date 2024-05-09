Hinspiel: 2:0
Kovar - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, G. Xhaka, Palacios, Grimaldo, Adli - Hofmann, Hlozek
Reservebank:
Hradecky (Tor), Lomb (Tor), Arthur, Kossounou, Stanisic, Andrich, Puerta, Wirtz, Boniface, Borja Iglesias, Schick, Tella
Trainer:
Alonso Olano
Svilar - Spinazzola, Ndicka, Mancini, Angelino - Paredes, Cristante, Lo. Pellegrini, Azmoun, El Shaarawy - R. Lukaku
Reservebank:
Rui Patricio (Tor), Celik, Karsdorp, Llorente, Smalling, Aouar, Baldanzi, Bove, Renato Sanches, Zalewski, Abraham, Dybala
Trainer:
de Rossi