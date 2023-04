Feldkamps Treffer vom Punkt entscheidet: Hoffenheim gewinnt in Leverkusen

Die TSG Hoffenheim hat bei Bayer Leverkusen gewonnen und ihre Serie ausgebaut. Leverkusen war zunächst die bessere Mannschaft, verpasste aber einen eigenen Treffer.

Durch eine Spielverlegung und die Länderspielpause hatte die TSG Hoffenheim seit knapp einem Monat kein Pflichtspiel mehr absolviert. Gegen Leverkusen, das vergangene Woche 0:0 gegen die SGS Essen gespielt hatte, tat sich die TSG lange schwer.

Sechs Siege aus sechs Spielen lautete die beeindruckende Bundesliga-Bilanz 2023 der Hoffenheimerinnen vor der Partie. Mit Ausnahme vereinzelter Vorstöße, häufig über Memeti, schafften es die Gäste aber kaum, Torgefahr zu entwickeln. Hingegen waren es die Leverkusenerinnen, die sich immer wieder in gute Positionen spielten und zu Abschlüssen kamen. Die besseren Möglichkeiten, etwa durch Marti, deren Fernschuss von Tufekovic über die Latte gelenkt wurde (23.), hatten die Gastgeberinnen.

Feldkamps Treffer vom Punkt genügt der TSG

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Partie zwar etwas ausgeglichener, an Chancen mangelte es aber weiterhin. Stattdessen häuften sich die Unterbrechungen - Afraoui und Memeti mussten jeweils behandelt werden.

Ein Strafstoß brachte letztlich die Entscheidung: Weil Linder im Laufduell mit Bücher im Bayer-Strafraum zu Fall kam, durfte Feldkamp aus elf Metern antreten. Den Strafstoß verwandelte die Defensivspielerin sicher ins linke untere Eck (84.) und sicherte der TSG so den siebten Sieg in Folge.

Für beide Teams ist Eintracht Frankfurt der nächste Gegner: Leverkusen empfängt am 5. Mai (19.15 Uhr) die Eintracht. Bereits am nächsten Sonntag (13 Uhr) bestreitet die TSG Hoffenheim ihr Nachholspiel in Frankfurt.