Letzter Testtag vor dem F1-Auftakt: Ferrari am Vormittag nicht zu schlagen

In der vorletzten Test-Session vor dem Auftakt der neuen Formel-1-Saison platzierte Charles Leclerc seinen Ferrari auf Platz eins. Nico Hülkenberg wurde Siebter.

Schnellster in der vorletzten Test-Session in Bahrain: Ferrari-Pilot Charles Leclerc. IMAGO/Nordphoto

In der Vormittags-Session des letzten Testtages in Bahrain führte kein Weg an Ferrari-Pilot Charles Leclerc vorbei. Auf der zweitweichsten C4-Reifenmischung kam der Monegasse auf eine schnellste Rundenzeit von 1:31,024, die keiner der anderen zehn Piloten unterbieten konnte. Zweiter wurde der Brite George Russell in seinem Mercedes, der auf dem weichen C5-Reifen eine Rundenzeit von 1:31,442 Minuten vorweisen konnte.

Vorläufiger Dritter, mit etwas über einer Sekunde Rückstand auf Leclerc, wurde der Brasilianer Felipe Drugovich in seinem Aston Martin. Der 22-Jährige, der im vergangenen Jahr die Nachwuchsserie Formel 2 für sich hatte entscheiden können, soll beim Saisonauftakt am kommenden Wochenende das Cockpit des Kanadiers Lance Stroll übernehmen, der wegen eines gebrochenen Handgelenks vorerst passen muss.

Steiner hält große Stücke auf Hülkenberg

Sergio Perez, Teamkollege von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen, stellte seinen Red Bull mit knapp 1,5 Sekunden Rückstand auf Platz vier, der einzige Deutsche im Fahrerfeld Nico Hülkenberg wurde mit 2,5 Sekunden Rückstand auf die Spitze Siebter.

Haas-Teamchef Günther Steiner hält große Stücke auf den 35-jährigen Rückkehrer, der zuletzt in der Saison 2019 dauerhaft am Steuer eines Formel-1-Autos saß und in diesem Jahr das Cockpit von Mick Schumacher übernommen hat. "Er muss nichts mehr dazulernen, sondern einfach in den Rhythmus kommen, denn er ist ein sehr guter Formel-1-Fahrer", sagte Steiner dem Portal "watson".

Am Nachmittag haben alle Teams ein letztes Mal die Chance, ihre Autos vor dem Auftakt der neuen Formel-1-Saison zu testen, bevor am kommenden Freitag, ebenfalls in Bahrain, die erste Session des ersten Rennwochenendes 2023 ansteht.