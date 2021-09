Eiskalter Haaland eröffnet: Norwegen untermauert WM-Ambitionen

Norwegen hat sein WM-Qualifikationsspiel in Lettland mit 2:0 gewonnen. Mittendrin war einmal mehr Dortmunds Haaland, der den Sieg auf den Weg brachte.

Nach dem 1:1 gegen die Niederlande wollten die Norweger am Samstag natürlich dreifach punkten und in der engen Gruppe G seine WM-Aussichten verbessern. Dafür sorgen sollte wieder unter anderem Borussia Dortmunds Torjäger Haaland, der schon gegen Oranje getroffen hatte. Frankfurts Hauge nahm diesmal zunächst auf der Bank Platz.

Und es entwickelte sich eine sehr einseitige erste Hälfte, in der Norwegen klar besser war. Haaland hatte nach sieben Minuten schon die Chance zur Führung, sein Abschluss wurde kurz vor der Linie geklärt. Seinen Treffer erzielte der BVB-Stürmer einige Zeigerumdrehungen später: Nach einem Foul von Jurkovskis an Thorstvedt gab es Elfmeter, den Haaland satt und sicher verwandelte (20.) - sein neuntes Tor im 14. Länderspiel.

Zur Pause hätten die Gäste sogar höher als 1:0 führen können, weitere Chancen blieben ungenutzt. So landete Melings Schuss am Außenpfosten (21.), und Elyounoussi machte aus seinem freien Abschluss zu wenig (32.).

Elyounoussi sorgt für Klarheit

Auch nach der Pause hatten die Norweger mehr vom Spiel, mussten allerdings bis zur 64. Minute warten, ehe es erstmals richtig gefährlich wurde. Der eingewechselte Sörloth, den Leipzig für die aktuelle Saison an Real Sociedad verliehen hat, schloss zu zentral ab. Wenig später sorgten die Gäste für Klarheit, als Elyounoussi platziert ins rechte Eck traf (66.). Damit war die Begegnung entschieden, wobei der eingewechselte King in der Nachspielzeit noch zwei Riesenchancen liegen ließ.

Die Norweger schraubten ihr Punktekonto somit auf zehn Zähler. Am Dienstag (20.45 Uhr) komplettieren Haaland & Co. den WM-Qualifikationshattrick gegen Gibraltar. Lettland ist zur selben Zeit in Montenegro zu Gast.