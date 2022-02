Lettischer Ex-Nationalspieler verteidigt für den Greifswalder FC

Der Greifswalder FC hat mit Artis Lazdins den zweiten Winterneuzugang verkündet. Der Ex-Nationalspieler kommt aus der zweiten lettischen Ligen vom Saldus SS/Leevon.

Bereits am vergangenen Sonntag stand Artis Lazdins das erste Mal im Aufgebot des Greifswalder FC. Der Lette, der jedoch gegen den FC Mecklenburg Schwerin noch ohne Einsatz blieb, ist der spannendste Winterneuzugang des Oberligisten. Mittlerweile zwar 35 Jahre alt, bringt der Ex-Nationalspieler sehr viel internationale Erfahrung mit nach Greifswald. Lazdins, der in jungen Jahren in die USA auswanderte, trug 29-mal das Trikot seines Heimatlandes und stand auch in Champions-League- und Europa-League-Qualifikation auf dem Feld. Zuletzt spielte er in der lettischen zweiten Liga für den Saldus SS/Leevon.

"Durch meinen Freund Gints Freimanis kam der Kontakt zum Greifswalder FC zustande und so freundete ich mich auch mit Stefan Kroos an" erklärt Ladzins seinen Transfer. "Durch ihn (Stefan Kroos, Anm. d. Red.) möchte ich das Trainerhandwerk erlernen, auch das hat zu meinem Wechsel beigetragen. Ich möchte mit dem Team das bestmögliche Ergebnis erzielen und bin einfach froh hier zu sein und den jungen Spielern auch etwas mitgeben zu können", sagt der 35-Jährige. Zunächst einmal gilt es für den Routinier aber fit zu werden, wie er selbst sagt. Danach könne er sicher weiterhelfen - von der Bank oder auch mal in der Startelf. "Ich mag das Team sehr. Die Jungs sind hier, um Spiele zu gewinnen und sowas ist sehr wichtig für mich. Die Atmosphäre ist sehr positiv und auch die Betreuer und Trainer sind super. Sie versuchen zu helfen, wo sie können“, so der Neuzugang.