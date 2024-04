Leonard ist der zwölfte Mann: "Dream Team" der USA für Olympia steht

Seit 1992 begeistert die US-Basketball-Auswahl als "Dream Team" bei den Olympischen Spielen. Auch in diesem Jahr schicken die USA die Besten der Besten nach Paris.

Bereits am Montag hatten US-amerikanische Medien über die äußert prominent besetzte Star-Auswahl berichtet. ESPN und The Athletic schrieben, dass Head Coach Steve Kerr (Golden State Warriors) und Manager Grant Hill vom US-Basketballverband sich auf elf von zwölf Spielern festgelegt hätten.

Am Mittwoch erfolgte nun die offizielle Bestätigung durch Hill. Das zwölfte und letzte Olympia-Ticket ging wie erwartet an Kawhi Leonard von den Los Angeles Clippers, auch dieser Name wurde von den Medien bereits richtig prognostiziert.

James, Durant, Curry: Dream Team mit Superstar-Power nach Paris

Damit steht das Dutzend Spieler, das im Sommer in Paris das fünfte Olympia-Gold für die USA in Folge holen soll, fest - und es sind die aktuell Besten der Besten. Angeführt wird das Dream-Team vom dreimaligen Basketball-Olympiasieger Kevin Durant von den Phoenix Suns sowie dem zweimaligen Goldmedaillengewinner LeBron James. Der Superstar der Los Angeles Lakers liegt in der Rangliste der Spieler mit den meisten Punkten in der nordamerikanischen Profiliga NBA auf Platz eins.

Mit dabei im zwölfköpfigen Kader, den Geschäftsführer Grant Hill am Mittwoch bekannt gab, ist auch der zweimalige Weltmeister Stephen Curry von den Golden State Warriors - für ihn wird es das Olympia-Debüt.

"Größe vereint", schrieb USA Basketball bei X, vormals Twitter, und zählte in der Mitteilung auf der Verbands-Homepage auf: "Das Team kombiniert elf Olympia-Teilnahmen und zehn olympische Goldmedaillen sowie drei WM-Titel." Insgesamt komme der Kader der USA auf zwölf NBA-All-Stars, vier MVPs und sechs NBA-Champions.

Am 22. Juli Testduell gegen Weltmeister Deutschland

Wie bei der WM im vergangenen Jahr, als die US-Auswahl vom späteren Weltmeister Deutschland im Halbfinale völlig überraschend geschlagen worden war, wird Steve Kerr von den Golden State Warriors als Chefcoach fungieren. Zu seinen Assistenten zählen Mark Few (Gonzaga Universität), Tyronn Lue (L.A. Clippers) und Erik Spoelstra (Miami Heat).

"Mein Team und ich fühlen uns geehrt, diese fantastische Gruppe von Spielern zu betreuen bei unserem Vorhaben, Olympisches Gold in Paris zu gewinnen", sagte Kerr in der Mitteilung. "Wir wollen den US-Basketball mit höchster Klasse repräsentieren und unser Land stolz machen."

Ab dem 6. Juli in Las Vegas wird sich der Kader auf Olympia einstimmen. In der Vorbereitung kommt es am 22. Juli in London auch zu einem Test-Duell mit Weltmeister Deutschland.