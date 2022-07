Leeds verliert Identifikationsfigur: Phillips wechselt für viel Geld zu ManCity

Manchester City hat die Verpflichtung von Kalvin Phillips bekannt gegeben. Damit verliert Leeds United nicht nur einen englischen Nationalspieler, sondern auch eine Identifikationsfigur.

Seine Zeit in Leeds endet: Kalvin Phillips zieht es nach Manchester. IMAGO/Pro Sports Images

Leeds United muss einen herben Verlust hinnehmen: Kalvin Phillips wechselt innerhalb der Premier League und trägt künftig das Trikot des aktuellen englischen Meisters Manchester City.

Der 26-Jährige entstammt der Jugend-Akademie von Leeds United, schaffte dort den Durchbruch, den Aufstieg in die Premier League und reifte zum englischen Nationalspieler. Mit Phillips verliert das Team von Trainer Jesse Marsch nicht nur einen Stammspieler, sondern auch eine Identifikationsfigur. Über zehn Jahre trug der defensive Mittelfeldmann, der zudem auch in Leeds geboren wurde, die Farben Weiß und Blau - in Zukunft wird das Blau etwas heller sein: nämlich "Skyblue".

"City hat sich erneut als das beste Team des Landes erwiesen, mit einem erstaunlichen Kader und einem Trainer in Pep Guardiola, der zurecht als der beste der Welt gilt", wird Phillips in der Vereinsmitteilung zitiert. "Unter Pep zu spielen und von ihm und seinem Trainerstab zu lernen sowie Teil einer so fantastischen Mannschaft zu sein, ist etwas, auf das ich mich unglaublich freue."

ManCitys dritter Neuzugang - Auch Leeds schaut in die Bundesliga

Weil Phillips bei Leeds noch einen bis 2024 gültigen Vertrag besaß, wurde eine Ablöse fällig. Die beläuft sich Medienberichten zufolge auf 49 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Bei seinem neuen Verein, bei dem er einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat, soll der Neuzugang die Nachfolge von Fernandinho (37) übernehmen, der City nach neun Jahren in Richtung brasilianische Heimat verlässt.

Phillips ist nach Angreifer Erling Haaland (Borussia Dortmund) und Ersatzkeeper Stefan Ortega Moreno (Arminia Bielefeld) der dritte Neuzugang der Citizens. Dazu kommt Angreifer Julian Alvarez, der bereits im Winter von River Plate verpflichtet, aber für die restliche Saison noch an seinen bisherigen Klub verliehen worden war. Im Gegenzug wechselte Gabriel Jesus zu Arsenal.

Leeds dagegen hat mit Marc Roca vom FC Bayern bereits einen neuen Mittelfeldspieler unter Vertrag genommen, ein weiterer soll aber Phillips' Abschied noch mit auffangen. Im Gespräch ist unter anderem Tyler Adams von RB Leipzig.