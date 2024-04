Tief zur Unzeit: Verspielt Leeds den Premier-League-Aufstieg?

Will denn niemand aufsteigen? In der Championship patzen die Topteams plötzlich in Serie. Leeds United um Trainer Daniel Farke vergab am Samstag die nächste große Chance - weil der Toptorjäger der Liga zuschlug.

Jetzt ist auch noch die schöne Heimserie hinüber. Am Samstagnachmittag musste Leeds United die erste Saisonniederlage an der heimischen Elland Road hinnehmen. Das kam gegen den Tabellen-18. Blackburn Rovers zwar einerseits ziemlich überraschend, passte andererseits aber zu der schwierigen Phase, die das Team von Trainer Daniel Farke derzeit durchmacht.

Toptorjäger Szmodics macht es Farkes Schützlingen vor

Zur Unzeit, nämlich in den finalen Wochen der wie immer endlos erscheinenden Championship-Saison mit ihren 46 Spieltagen, scheint Leeds plötzlich nicht mehr gewinnen zu können. In den vergangenen drei Spielen holte der Premier-League-Absteiger nur einen Punkt und traf nur einmal. Beim 0:1 gegen Blackburn hatten Georginio Rutter, Ilia Gruev & Co. zwar 19:3 Torschüsse, 12:1 Ecken und 75 Prozent Ballbesitz, blieben aber glücklos.

"Das ist ziemlich enttäuschend und frustrierend für uns", räumte Farke bei der BBC ein. "Wenn wir nicht treffen, ist es an mir, Lösungen zu finden. Ich muss mit ihnen daran arbeiten, dass wir uns im nächsten Spiel mehr Chancen herausspielen." Was es bedeutet, vor dem Tor eiskalt zu sein, bewies einmal mehr Sammie Szmodics. Der 28-jährige irische Nationalspieler traf in der 82. Minute zum Sieg für die Rovers und baute seine Führung an der Spitze der Torjägerliste mit seinem 24. Saisontor (ganz ohne Elfmeter) aus. "Er hat die Qualität gezeigt, die wir heute nicht hatten", haderte Farke.

Auch Leicester und Ipswich patzen schon wieder - Was geht noch für Southampton?

Durch den abermaligen Rückschlag vergab Leeds (87 Punkte) wie schon unter der Woche die große Chance, an die Spitze der Championship zu klettern. Denn auch die Konkurrenz patzt gerade reihenweise. Leicester City (88 Punkte), das vor Wochen noch einen riesigen Vorsprung hatte und schon wie ein sicherer Aufsteiger aussah, kassierte am Freitag beim Tabellen-20. Plymouth Argyle die zweite 0:1-Schlappe binnen drei Tagen und verlor den ersten Platz stattdessen an Ipswich Town (89 Punkte). Der bärenstarke Aufsteiger fuhr in den letzten drei Auftritten aber auch nur zwei Punkte ein und kam gegen Middlesbrough am Samstag nicht über ein 1:1 hinaus.

Nur die ersten beiden Teams steigen direkt auf, den dritten Aufsteiger ermitteln jene auf den Rängen drei bis sechs in den Play-offs. Nutzt der FC Southampton das plötzliche Schneckenrennen noch? Die Saints haben als Vierter zwar acht Punkte weniger als Ipswich, aber zwei Partien weniger absolviert - und im Gegensatz zu dem Konkurrenz-Trio so etwas wie ein Momentum: Am Samstag feierten sie in der neunten Minute der Nachspielzeit einen 3:2-Erfolg gegen Watford und damit den zweiten Dreier am Stück.