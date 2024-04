Im Video: Joao Felix entscheidet Generalprobe für PSG per Fallrückzieher

La Liga - Highlights by DAZN 14.04.2024

5:11Der FC Barcelona gewann am Samstag sein Auswärtsspiel in Cadiz mit 1:0. Die Katalanen erhalten damit zumindest ihre theoretischen Chancen auf den La-Liga-Titel. Bei der Generalprobe fürs Rückspiel gegen PSG entschied Joao Felix die Partie per traumhaftem Fallrückzieher.