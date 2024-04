LASK-Aufschwung jäh gestoppt: "Es war zu wenig von uns"

Der LASK hadert nach dem 1:3 gegen Hartberg mit den eigenen Fehlern.

Beim LASK hat der Trainereffekt nicht lange angehalten. Eine Woche nach dem Überraschungssieg gegen Salzburg enttäuschten die Linzer in Spiel zwei unter dem Trainerduo Thomas Darazs und Maximilian Ritscher gegen Hartberg. Beim 1:3 vor heimischer Kulisse gelang dem LASK offensiv nur wenig, der einzige Treffer resultierte nach einem Torhüter-Fehler. "Es sind uns wenige Ideen eingefallen, wie wir in den Strafraum kommen", attestierte Darazs. "Es war zu wenig von uns", meinte Verteidiger Philipp Ziereis. "Wir brauchen eine andere Energie und eine andere Leidenschaft", forderte er.

Das wollen die Linzer gleich im Retourspiel in Hartberg an den Tag legen. Man muss schauen, "wie wir mit unseren Mitteln am Mittwoch uns die drei Punkte zurückholen, die wir heute liegen gelassen haben", sagte Darazs. Gelingt das nicht, könnte es um Platz drei zu einem Dreikampf zwischen dem LASK (24 Punkte), Rapid (22) und Hartberg (21) kommen.

Hartberg überzeugte in Linz mit schnellen Vorstößen und Effizienz vor dem Tor und hat Lust auf mehr. "Ich möchte um den höchstmöglichen Platz mitreden", meinte Trainer Markus Schopp zur Ausgangslage vor der zweiten Hälfte der Meistergruppe. "Es wird ein ganz enges Rennen, da war es wichtig, ein Zeichen zu setzen. Dieser Moment ist toll und sollte Hunger für mehr wecken. Am Mittwoch sollten wir einen weiteren Schritt setzen, um von Größerem zu träumen", erklärte Schopp.